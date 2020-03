El e cel mai bun scouter din lume: i-a descoperit pe Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano si Neymar 

Superscouterul este acum consilierul personal al lui Roman Abramovici, patronul lui Chelsea.

Piet de Visser (85 ani) a jucat la De Zeeuwen, RCH si Zeeland Sport, iar intre 1957 si 1993 le-a antrenat pe Sparta Rotterdam, Dordrecht, Telstar, De Graafschap, NEC Nijmegen, Molenbeek, ADO Den Haag, Roda Kerkrade, AZ Alkmaar, Willem II Tilburg si NAC Breda, terminandu-si cariera pe banca, dupa ce i s-au descoperit probleme cardiace ereditare. El l-a lansat pe Marc Overmars la Willem, cand acesta avea doar 18 ani. Desi a reusit mai multe promovari si a fost foarte apreciat ca tehnician, castigand Rinus Michel Award pentru intreaga cariera, el este cunoscut ca unul dintre cei mai buni scouteri din istorie.

Incepand cu 1993, batavul i-a descoperit pentru PSV Eindhoven pe Romario, Ronaldo, Alex, Jefferson Farfan, Ruud van Nistelrooy, Heurelho Gomes si Balazs Dzsudzsak, propunandu-l lui Erik Gerets si pe Adriano, dar acesta l-a refuzat. Din 2004, De Visser a plecat la Chelsea si a devenit consilierul personal al lui Roman Abramovici. El i-a propus londonezilor pe Arjen Robben, John Obi Mikel, Salomon Kalou, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, David Luiz, Romelu Lukaku, Oscar, Kurt Zouma, Jeffrey Bruma, Marco van Ginkel sau Andreas Christensen. Tot el este cel care i-a remarcat prima data pe Neymar si Ronaldinho, dar cei doi au ajuns la cluburi care au facut oferte mai generoase.

In ultimul deceniu, olandezul a ajutat-o pe Chelsea sa construiasca una dintre cele mai prolifice academii de juniori din lume, care i-a produs, printre altii, pe Ruben Loftus-Cheek, Bertrand Traore, Ola Aina, Mason Mount, Fikayo Tomori, Reece James, Nathan Ake, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Tino Anjorin sau Billy Gilmour. In ultimii ani, echipele lui Chelsea au castigat doua trofee UEFA Youth League (2015, 2016) si au mai jucat alte doua finale (2018, 2019). De asemenea, el l-a sfatuit pe Abramovici sa il numeasca antrenor pe Frank Lampard, dar si sa investeasca masiv in infrastructura academiei de la Cobham, care are 30 de terenuri, hotel, restaurant, spital si unii dintre cei mai buni antrenori de tineret din lume, pentru ca in doi ani nu va mai trebui sa investeasca zeci de milioane in jucatori si va avea o echipa formata in mare parte din jucatori formati in propria pepiniera.

De Visser spune ca are un sistem unic, cu cinci categorii, care puncteaza tehnicitatea, viziunea in teren, calitatile fizice, mentalitatea si caracterul, dar pe care, pus pe hartie, doar el si secretara sa il pot intelege. „Cei de la Chelsea iubesc rapoartele mele de scouting pentru ca sunt descriptive, nu ofera procente si numar de pase date. Daca stai cu ochi doar pe cifre, nu vezi imaginea de ansamblu. Jucatorii buni se descopera singuri, trebuie doar sa fie cineva in tribuna pentru a-i vedea jucand. Scoutingul este o meserie dificila, pe care fie o ai in tine, fie nu o ai. Dar jucatorii isi construiesc singuri cariera, scouterii doar ii ajuta. Vreau ca fotbalistii sa primeasca un contract decent si cluburile care ii formeaza sa fie recompensate cum se cuvine, dar tinerii trebuie sa fie atenti la agentii dubiosi, care au ajuns sa conduca fotbalul, desi nu au niciun rol activ in fenomen”, spune De Visser, un om care a invins cancerul si a suferit numeroase operatii pe cord, dar continua sa urmareasca tinere talente.