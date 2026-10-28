Stan Wawrinka (41 de ani, 151 ATP) și-a încheiat, oficial, cariera de tenismen, începută în circuitul ATP în anul 2002.

De peste două decenii activ printre cei mai mari jucători ai lumii, triplul campion de Grand Slam și-a luat adio de la tenisul profesionist chiar în țara natală, cu ocazia turneului ATP 500 de la Basel.

Stan Wawrinka, rever trimis în aut, în ultimul punct jucat în circuitul profesionist

Stanislas Wawrinka a fost departe de a se face de râs în ultimul meci oficial disputat în carieră, cedând cu dificultate în fața cehului Jiri Lehecka, scor 7-5, 7-6 (2).

Partida s-a încheiat simbolic, avându-l în prim-plan pe Wawrinka executând un rever marcă înregistrată, cu o singură mână. Backhandul trimis de elvețian s-a dus în afara terenului, iar șansele sale de a continua în circuitul ATP s-au năruit.

Apreciat pentru longevitatea sa, pentru anduranța sa vecină cu o stare de transă, dar și pentru reverul său uluitor, prin care și-a năucit adversarii, Wawrinka a părăsit scena tenisului cu lacrimi, dar și cu zâmbete, salutând publicul elvețian într-o manieră călduroasă, după un tur de onoare.

Wawrinka nu mai câștigase niciun titlu ATP în ultimii nouă ani ai carierei, de când s-a impus la Geneva, în 2017.

