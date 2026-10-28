Dylan Batubinsika a dezvăluit „secretul” lui Laurențiu Reghecampf: „Datorită acestui lucru, ne simțim foarte încrezători”

De asemenea, stoperul congolez a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf își motivează elevii spunându-le cât de buni sunt, din moment ce evoluează la un club mare din România.

Duelul este programat să se desfășoare mâine, începând cu ora 21:30. Batubinsika a prefațat confruntarea, subliniind faptul că divizionara secundă se va mobiliza și va deveni un adversar dificil pentru fosta campioană a României.

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„Atmosfera e foarte bună, ne simțim foarte bine după victoria cu Rapid. Avem trei victorii consecutive, e foarte bine pentru club și pentru noi, pentru încrederea noastră.

Mergem la Bistrița să câștigăm și să continuăm pe același traseu pe care am plecat odată cu venirea noului antrenor. Trebuie să câștigăm, chiar dacă vor fi multe schimbări în echipă.

Cupa e cel mai rapid mod de a ajunge în competițiile europene, iar ca fotbalist la FCSB vrei să câștigi totul, campionatul și cupa. Ne simțim bine, totul la echipă e foarte bine. Muncim din greu, antrenamentele au fost foarte dificile la început, dar ne-am obișnuit. Se văd rezultatele, iar ăsta e un lucru bun pentru echipă.

Știm că în cupă echipa mai mică este mult mai periculoasă. Adversarii nu vor avea nimic de pierdut, vor vrea să ne răpună. Noi suntem cel mai mare club din România, pentru ei va fi un eveniment foarte mare. Așa am auzit, că stadionul va fi plin. Ne așteptam la asta, ne va ajuta să ne concentrăm la meci și să dăm ce avem mai bun.

Batubinsika: „Datorită acestui lucru, ne simțim foarte încrezători”

Suntem norocoși că avem un grup plin de calitate, cred că avem suficientă calitate încât să gestionăm meciurile care urmează.

De cele mai multe ori când ne vorbește, antrenorul ne spune ce club mare suntem în România și cât de buni suntem noi ca jucători, având în vedere că suntem la acest club. Datorită acestui lucru, ne simțim foarte încrezători.

Știu că este poate cel mai de succes antrenor din istoria FCSB-ului, a făcut o treabă foarte bună data trecută. A dus echipa în Liga Campionilor, a învins-o pe Chelsea. Reghecampf este uriaș pentru acest club, am simțit asta când a revenit.

Mă simt mult mai bine acum. Perioada asta m-a ajutat să mă recuperez bine. Mă simt în formă și sper să pot da 100%”, a declarat Dylan Batubinsika, la conferința de presă premergătoare partidei Gloria Bistrița - FCSB.

În prima etapă, Gloria a pierdut acasă cu Csikszereda, 0-2, iar FCSB a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 5-0.