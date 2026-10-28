Uriașul român din Italia a uitat cum e să nu marchezi! Cinci goluri în cinci meciuri în lupta pentru campionat

Fernando Pellegrini, atacant în vârstă de 18 ani, traversează o perioadă excelentă la Catanzaro U19, unde a înscris de cinci ori în ultimele cinci partide de campionat.

Vârful de 1,94 metri a început sezonul pe banca de rezerve, fără să prindă minute în prima etapă. A debutat în runda următoare, contra lui Napoli, și a marcat în victoria echipei sale cu 2-3.

A urmat o serie foarte bună pentru Pellegrini. Românul a reușit o „dublă” în victoria cu 6-0 contra lui Frosinone, apoi a înscris în înfrângerea cu Avellino, scor 2-1 și în victoria cu Pisa, tot 2-1. În total, are cinci goluri în cinci apariții în Primavera 2.