Uriașul român din Italia a uitat cum e să nu marchezi! Cinci goluri în cinci meciuri în lupta pentru campionat

Uriașul român din Italia a uitat cum e să nu marchezi! Cinci goluri în cinci meciuri în lupta pentru campionat Stranieri
SPORT.RO
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România are un tânăr atacant care atrage atenția în fotbalul italian. 

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Fernando PellegriniGenoacatanzaro
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Fernando Pellegrini, atacant în vârstă de 18 ani, traversează o perioadă excelentă la Catanzaro U19, unde a înscris de cinci ori în ultimele cinci partide de campionat.

Vârful de 1,94 metri a început sezonul pe banca de rezerve, fără să prindă minute în prima etapă. A debutat în runda următoare, contra lui Napoli, și a marcat în victoria echipei sale cu 2-3.

A urmat o serie foarte bună pentru Pellegrini. Românul a reușit o „dublă” în victoria cu 6-0 contra lui Frosinone, apoi a înscris în înfrângerea cu Avellino, scor 2-1 și în victoria cu Pisa, tot 2-1. În total, are cinci goluri în cinci apariții în Primavera 2.

Catanzaro se luptă pentru primul loc

Echipa sa ocupă poziția a doua în grupa B din Primavera 2, cu 15 puncte după șase etape, la egalitate cu liderul Perugia. Palermo completează podiumul, cu 14 puncte.

Pellegrini a atras atenția și la echipa națională. În martie 2026, la debutul pentru România U19, a marcat de trei ori în victoria cu 11-0 contra Liechtensteinului (DETALII AICI). A înscris și în partida următoare, încheiată la egalitate, 2-2, cu Danemarca.

Născut în Italia, la Massa, pe 27 februarie 2008, Fernando Pellegrini are origini românești prin mama sa și a ales să reprezinte România la nivel de juniori. A început fotbalul în „Cizmă”, iar în carieră a trecut pe la Fiorentina, Sampdoria, Empoli și Genoa, înainte să ajungă la Catanzaro.

Următorul test pentru atacant este duelul din primul tur al Cupei Primavera, în deplasare cu AC Milan U20, programat miercuri, 28 octombrie, de la ora 16:00. Trei zile mai târziu, Catanzaro revine în campionat pentru partida cu Palermo, din etapa a șaptea.

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