LIVE VIDEO Newcastle - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League pe „St James' Park”

Newcastle - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League pe „St James&#039; Park” Premier League
SPORT.RO
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Newcastle - Aston Villa este LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.

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Partida Newcastle - Aston Villa, din runda a 7-a de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și vor putea fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Newcastle - Aston Villa, LIVE pe VOYO, de la 19:30

Newcastle vine după înfrângerea neașteptată de pe terenul lui Coventry, scor 1-4, din runda trecută de campionat și se află pe locul 11 în Premier League cu opt puncte după primele șase etape.

De cealaltă parte, Aston Villa stă mai rău și se află pe poziția a 16-a în Premier League cu cinci puncte în șase etape. Echipa lui Unai Emery vine după remiza din campionat cu Brentford, scor 2-2, dar și după victoria entuziasmantă cu 6-0 în fața lui Fenerbahce în Champions League.

Lewis Hall semnează prelungirea cu Newcastle

Cele mai importante cluburi din Premier League și-au întărit loturile considerabil în mercato de vară, în dorința de a putea activa pe toate fronturile posibile. Totodată, formațiile au încerca să prelungească și înțelegerile fotbaliștilor consacrați.

În acest caz se află și Lewis Hall. Fundașul este legitimat la Newcastle din vara lui 2024, de când „coțofenele” plăteau nu mai puțin de 33 de milioane de euro celor de la Chelsea pentru mutarea fotbalistului.

Cum Hall s-a dovedit a fi un jucător de mare valoare, clubul s-a hotărât să îi ofere o prelungire a înțelegerii. Jurnaliștii britanici anunță că Lewis Hall va semna contractul, în condițiile în care fundașul este mulțumit de noul său antrenor, Matthias Jaissle.

„Lewis Hall urmează să semneze un nou contract cu Newcastle United, după ce a ajuns la un acord cu clubul. 

Se pare că Hall este impresionat de noul antrenor, Matthias Jaissle, iar discuțiile privind prelungirea s-au accelerat în ultimele săptămâni.

Prelungirea contractului lui Hall reprezintă o prioritate pentru directorul sportiv Ross Wilson”, a punctat jurnalistul Ben Jacobs, care l-a citat pe Alex Crook.

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