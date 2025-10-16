Fotbalistul francez Ferland Mendy a revenit la antrenamentele lui Real Madrid după ce a fost indisponibil mai bine de cinci luni, informează L'Equipe.

Ferland Mendy, în vârstă de 30 de ani, nu a mai jucat de pe 26 aprilie, când a trebuit să fie înlocuit în finala Cupei Spaniei, pierdută în faţa marii rivale FC Barcelona (2-3 după prelungiri).

De atunci, Real Madrid şi-a schimbat antrenorul odată cu venirea lui Xabi Alonso pe bancă. Fundaşul stânga francez a văzut şi apariţia unui concurent în persoana lui Alvaro Carreras.

Ferland Mendy a revenit la antrenamente



Marţi, Mendy s-a întors la antrenamentele echipei pentru prima dată de la finala Cupei Spaniei.

