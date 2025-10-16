OFICIAL Jucător nou pentru Xabi Alonso la Real Madrid! Are două trofee Champions League câștigate

Veste bună la clubul madrilen.

Fotbalistul francez Ferland Mendy a revenit la antrenamentele lui Real Madrid după ce a fost indisponibil mai bine de cinci luni, informează L'Equipe.

Ferland Mendy, în vârstă de 30 de ani, nu a mai jucat de pe 26 aprilie, când a trebuit să fie înlocuit în finala Cupei Spaniei, pierdută în faţa marii rivale FC Barcelona (2-3 după prelungiri).

De atunci, Real Madrid şi-a schimbat antrenorul odată cu venirea lui Xabi Alonso pe bancă. Fundaşul stânga francez a văzut şi apariţia unui concurent în persoana lui Alvaro Carreras.

Ferland Mendy a revenit la antrenamente

Marţi, Mendy s-a întors la antrenamentele echipei pentru prima dată de la finala Cupei Spaniei. 

Xabi Alonso nu ar trebui să-şi asume riscuri cu fostul jucător de la Lyon, care în sezonul trecut a fost afectat de mai multe accidentări. Mendy a suferit o operaţie la tendonul proximal al muşchiului cvadriceps anterior drept.

Sub contract până în 2028, Mendy va trebui să se lupte cu Fran Garcia şi Alvaro Carreras pentru a beneficia de timp de joc la Real, scrie Agerpres. Cu atât mai mult dacă vrea să reprezinte naţionala Franţei la următoarea Cupă Mondială. 

Prezent cu "Les Bleus" la Euro 2024, el nu a mai fost convocat de Didier Deschamps de la acea competiţie, numărul său de selecţii rămânând blocat la 10.

Ferland Mendy, 11 trofee la Real Madrid, inclusiv 2 Champions League

