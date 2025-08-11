VIDEO Newcastle transferă de la AC Milan! Suma: 35 milioane de euro. Premier League se vede exclusiv pe VOYO

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO.

TAGS:
Malick ThiawNewcastlePremier LeagueAC MilanexclusivTransferVoyo
Din articol

Internaţionalul german Malick Thiaw, fundaşul central al echipei italiene de fotbal AC Milan, va semna cu formaţia engleză Newcastle United, informează mass-media britanică, citată de DPA.

Newcastle transferă de la AC Milan! Suma: 35 milioane de euro

Newcastle a ajuns la un acord cu AC Milan, urmând să plătească 35 de milioane de euro clubului din Serie A în schimbul lui Thiaw, plus bonusuri de 5 milioane de euro.

Thiaw nu a fost inclus în lotul grupării "rossonera" la amicalul pierdut sâmbătă în faţa formaţiei Chelsea Londra (1-4), pe Stamford Bridge. Fundaşul este aşteptat luni să facă vizita medicală la Newcastle, înainte de a-şi pune semnătura pe contractul cu "coţofenele".

Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO

În vârstă de 23 de ani, Malick Thiaw a disputat 85 de meciuri (1 gol) pentru AC Milan în cele trei sezoane petrecute pe San Siro. El a fost selecţionat de trei ori până în prezent la naţionala Germaniei.

Programul primei etape din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO:

  • Liverpool - Bournemouth, 15 august, ora 22:00
  • Aston Villa - Newcastle, 16 august, ora 14:30
  • Brighton - Fulham, 16 august, ora 17:00
  • Sunderland - West Ham, 16 august, ora 17:00
  • Tottenham - Burnley, 16 august, ora 17:00
  • Wolves - Manchester City, 16 august, ora 19:30
  • Chelsea - Crystal Palace, 17 august, ora 16:00
  • Nottingham - Brentford, 17 august, ora 16:00
  • Manchester United - Arsenal, 17 august, ora 18:30
  • Leeds United - Everton, 17 august, ora 22:00

Premier League, cel mai tare campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO. Sport.ro îți aduce cele mai tari momente și cei mai tari jucători din campionatul Angliei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ARTICOLE PE SUBIECT
A &icirc;nceput sezonul &icirc;n Anglia, cu o mare surpriză pe Wembley! Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO
A început sezonul în Anglia, cu o mare surpriză pe Wembley! Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO
Ieșire rară a lui Claudiu Răducanu. Fostul atacant a numit cel mai bun antrenor din Superliga: Mă bucur pentru el, a demonstrat din nou
Ieșire rară a lui Claudiu Răducanu. Fostul atacant a numit cel mai bun antrenor din Superliga: "Mă bucur pentru el, a demonstrat din nou"
Gigi Becali anunță cum va vota fiecare club din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu: Ăsta va fi scorul!
Gigi Becali anunță cum va vota fiecare club din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu: "Ăsta va fi scorul!"
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Dan Șucu, atac fără precedent: Gino Iorgulescu trebuie să &icirc;și dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat
Dan Șucu, atac fără precedent: "Gino Iorgulescu trebuie să își dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat"
Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani
Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani
ULTIMELE STIRI
De-aia i se spune &rdquo;Chirurgul&rdquo;! Dan Alexa taie &icirc;n carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
De-aia i se spune ”Chirurgul”! Dan Alexa taie în carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept
Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
La răscruce de succese: ce avere str&acirc;nge Sorana C&icirc;rstea la Cincinnati. Adversara &bdquo;imposibilă&rdquo; care o așteaptă &icirc;n optimi
La răscruce de succese: ce avere strânge Sorana Cîrstea la Cincinnati. Adversara „imposibilă” care o așteaptă în optimi
Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul rom&acirc;n a &icirc;nvins acum campioana!
Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul român a învins acum campioana!
Război &icirc;n Superliga! Gino Iorgulescu: Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe at&acirc;t de mult la fotbal &icirc;nc&acirc;t &icirc;i e frică de Edjouma
Război în Superliga! Gino Iorgulescu: "Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe atât de mult la fotbal încât îi e frică de Edjouma"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: &rdquo;Are liniște aici, are de toate&rdquo;

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: ”Are liniște aici, are de toate”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!