Internaţionalul german Malick Thiaw, fundaşul central al echipei italiene de fotbal AC Milan, va semna cu formaţia engleză Newcastle United, informează mass-media britanică, citată de DPA.

Newcastle transferă de la AC Milan! Suma: 35 milioane de euro

Newcastle a ajuns la un acord cu AC Milan, urmând să plătească 35 de milioane de euro clubului din Serie A în schimbul lui Thiaw, plus bonusuri de 5 milioane de euro.

Thiaw nu a fost inclus în lotul grupării "rossonera" la amicalul pierdut sâmbătă în faţa formaţiei Chelsea Londra (1-4), pe Stamford Bridge. Fundaşul este aşteptat luni să facă vizita medicală la Newcastle, înainte de a-şi pune semnătura pe contractul cu "coţofenele".

În vârstă de 23 de ani, Malick Thiaw a disputat 85 de meciuri (1 gol) pentru AC Milan în cele trei sezoane petrecute pe San Siro. El a fost selecţionat de trei ori până în prezent la naţionala Germaniei.

