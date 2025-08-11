Comunicat Dan Șucu: "Gino Iorgulescu îi acordă favoruri domnului Becali fără nicio consultare cu ceilalți membri"

UPDATE, 11:05: Rapid a emis și un comunicat oficial semnat de Dan Șucu. Omul de afaceri îl acuză pe Gino Iorgulescu că îl favorizează pe Gigi Becali.

"Un președinte care merge să "pupe" inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți"



Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.



În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.



Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.



Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa", a transmis Dan Șucu prin intermediul comunicatului emis de Rapid.

Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu de la șefia LPF

În ultimele zile, Gigi Becali a cerut public ca LPF să corecteze regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Finanțatorul de la FCSB s-a referit la cazul Malcom Edjouma, care, conform regulamentului, putea fi trecut din nou pe listă doar dacă îi era reziliat contractul și semna altul. Într-un timp foarte scurt, la solicitarea LPF, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat modificarea solicitată de Becali.

Decizia i-a înfuriat pe cei de la Rapid și Universitatea Craiova, care au transmis că nu este normal ca regulamentul să fie schimbat în timpul competiției, mai ales fără consultarea celorlalte cluburi din Superliga.

După ce duminică Victor Angelescu a emis un comunicat, iar Mihai Rotaru a avut intervenții la TV pe această temă, și Dan Șucu și-a exprimat punctul de vedere. Acționarul majoritar de la Rapid solicită public demisia lui Gino Iorgulescu.

"Poziția Rapidului în această problemă este clară, fără echivoc. Vorbim despre o situație de o gravitate nemaiîntâlnită! LPF înseamnă patronatul cluburilor profesioniste din România. Liga reprezintă interesele economice a 16 entități egale, nu doar a uneia. Un mediu asociativ! Dl. Gino Iorgulescu este angajatul acestui patronat, plătit regește. Fără nicio consultare, fără niciun telefon dat în prealabil, dl. Iorgulescu a hotărât să schimbe regulile jocului în timpul jocului și să ia o decizie care favorizează un singur membru, intrând în conflict cu ceilalți 15 care formează majoritatea. Asta dovedește că dl. Iorgulescu nu înțelege ce înseamnă un patronat, care sunt regulile după care se guvernează, și trebuie să-și dea de urgență demisia! Rapidul îi cere public d-lui Iorgulescu să plece de la șefia LPF!



Vă dau un exemplu de transparență, și puneți dumneavoastră ghilimelele, apropo de poziția Ligii față de Rapid: Mâine va fi o ședință unde se discută schimbări de statut. Rapid a cerut de 3 săptămâni respective schimbări, pentru a avea un punct de vedere. Nu am primit nimic nici până astăzi! Cam asta este ideea de egalitate pe care angajatul nostru, dl. Iorgulescu, o are privindu-i pe membrii patronatului. Și spun toate astea în calitatea mea de președinte al confederației Concordia, cel mai mare patronat din România. Domnia sa a spus că-și asumă... Foarte bine, să-și asume atunci și demisia. Este evident că Gino Iorgulescu nu mai poate reprezenta interesele tuturor, în mod egal, la șefia LPF.



Dl. Iorgulescu avea o obligație prioritară în fișa sa: să fie echidistant! De ce, dintr-o dată, această prevedere / modificare a devenit urgentă?! Legea există de 7 ani, de unde urgența? Pot să înțeleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat. Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare... Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult. Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu: în 24 de ore... Foarte grav, fără precedent...", a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.