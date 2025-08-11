Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, 3-2 după 2-2, și a cucerit Supercupa Angliei (FA Community Shield), meci transmis LIVE de VOYO.

”Cormoranii” au deschis scorul repede prin Hugo Ekitike, dar Jean-Philippe Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, după care Jeremie Frimpong a făcut 2-1 pentru ”cormorani” în minutul 21.

Liverpool și-a menținut avantajul până în minutul 77, când Ismaila Sarr a egalat, așa că jocul s-a decis direct la loviturile de departajare, unde portarul Dean Henderson a făcut minuni.

Site-ul de specialitate Sofascore l-a desemnat cel mai bun jucător al meciului pe Ismaila Sarr de la Crystal Palace. Atacantul senegalez a primit nota 8.7 pentru prestația sa de pe Wembley.

Vedeta lui Liverpool, egipteanul Mohamed Salah, a primit 4.7 și a fost cel mai slab de pe teren!

