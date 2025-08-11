Claudiu Răducanu, fost atacant important al Ligii 1, s-a consacrat la FCSB, echipă de la care a făcut pasul și la națională, dar și spre Primera Division. Răducanu, preferatul lui Victor Pițurcă, a fost propulsat de evoluții concludente din Ghencea la Espanyol Barcelona, apoi a mai jucat și în Germania, la Arminia Bielefeld.

Claudiu Răducanu, prezent la partida U. Craiova – Spartak Trnava



Pentru că nu a apucat să joace la Universitatea Craiova, ci doar la Electroputere, echipă care în anii 90 avea fotbaliști de clasă, Răducanu a fost întrebat dacă are un regret. A lăsat să se înțeleagă că a avut discuții în perioada în care unul dintre conducătorii Științei era George Ilinca.



Recent, el a fost prezent la partida dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, din turul 3 preliminar al Conference League, iar la finalul partidei a fost întrebat de un reporter despre formația din Bănie și despre evoluțiile din Europa.



Fost coleg cu Mirel Rădoi la FCSB, Răducanu s-ar bucura pentru actualul antrenor al Universității Craiova, pentru o eventuală calificare chiar în grupele Conference League.



Mirel Rădoi, cel mai bun antrenor din Superliga, în opinia lui Claudiu Răducanu



Claudiu Răducanu a spus că, din punctul său de vedere, Mirel Rădoi e cel mai bun antrenor din Superliga României.



”Pentru Mirel îmi doresc (n.r. – calificarea)... E cel mai bun antrenor din România la ora actuală. Mă bucur pentru el. Ce a făcut în seara asta, a demonstrat încă o dată că este antrenor. Îi doresc baftă!”, a afirmat Răducanu.



Electroputere Craiova, Steaua, Espanyol, Arminia Bielefeld, FC Vaslui, Guangzhou FC, Nea Salamis, Sorrento, Universitatea Cluj, Xazar Lankaran, CF Gava și PSM Makassar sunt echipele pentru care a jucat Claudiu Răducanu.

