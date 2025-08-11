FOTO ȘI VIDEO Ieșire rară a lui Claudiu Răducanu. Fostul atacant a numit cel mai bun antrenor din Superliga: "Mă bucur pentru el, a demonstrat din nou"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Claudiu Răducanu a fost unul dintre jucătorii preferați ai lui Victor Pițurcă.

TAGS:
Universitatea CraiovaTrnavaClaudiu RaducanuMirel RadoiVictor Piturca
Din articol

Claudiu Răducanu, fost atacant important al Ligii 1, s-a consacrat la FCSB, echipă de la care a făcut pasul și la națională, dar și spre Primera Division. Răducanu, preferatul lui Victor Pițurcă, a fost propulsat de evoluții concludente din Ghencea la Espanyol Barcelona, apoi a mai jucat și în Germania, la Arminia Bielefeld.

Rămas în istoria fotbalului românesc și prin...interviurile sale inedite, Răducanu a fost adulat în Ghencea de fanii Stelei.

Claudiu Răducanu

  • Claudiu raducanu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Claudiu Răducanu, prezent la partida U. Craiova – Spartak Trnava

Pentru că nu a apucat să joace la Universitatea Craiova, ci doar la Electroputere, echipă care în anii 90 avea fotbaliști de clasă, Răducanu a fost întrebat dacă are un regret. A lăsat să se înțeleagă că a avut discuții în perioada în care unul dintre conducătorii Științei era George Ilinca.

Recent, el a fost prezent la partida dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava, din turul 3 preliminar al Conference League, iar la finalul partidei a fost întrebat de un reporter despre formația din Bănie și despre evoluțiile din Europa.

Fost coleg cu Mirel Rădoi la FCSB, Răducanu s-ar bucura pentru actualul antrenor al Universității Craiova, pentru o eventuală calificare chiar în grupele Conference League.

Mirel Rădoi, cel mai bun antrenor din Superliga, în opinia lui Claudiu Răducanu

Claudiu Răducanu a spus că, din punctul său de vedere, Mirel Rădoi e cel mai bun antrenor din Superliga României.

”Pentru Mirel îmi doresc (n.r. – calificarea)... E cel mai bun antrenor din România la ora actuală. Mă bucur pentru el. Ce a făcut în seara asta, a demonstrat încă o dată că este antrenor. Îi doresc baftă!”, a afirmat Răducanu.

Electroputere Craiova, Steaua, Espanyol, Arminia Bielefeld, FC Vaslui, Guangzhou FC, Nea Salamis, Sorrento, Universitatea Cluj, Xazar Lankaran, CF Gava și PSM Makassar sunt echipele pentru care a jucat Claudiu Răducanu.

  • Două meciuri a strâns Răducanu în naționala României
  • 3 goluri în trei partide a marcat Răducanu în Liga Campionilor
  • 3 goluri în 11 meciuri a înscris Răducanu în Primera Division, pentru Espanyol Barcelona
  • Claudiu raducanu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ULTIMELE STIRI
A &icirc;nceput sezonul &icirc;n Anglia, cu o mare surpriză pe Wembley! Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO
A început sezonul în Anglia, cu o mare surpriză pe Wembley! Premier League se vede EXCLUSIV pe VOYO
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare între ”vecinele” de clasament
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Dan Șucu, atac fără precedent: Gino Iorgulescu trebuie să &icirc;și dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat
Dan Șucu, atac fără precedent: "Gino Iorgulescu trebuie să își dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat"
Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani
Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!