Newcastle a încheiat stagiunea precedentă pe locul 5 cu 66 de puncte și va evolua în faza ligii din UEFA Champions League. După 38 de etape, ”coțofenele” au bifat 20 de victorii, la care s-au adăugat șase remize și 12 eșecuri.



Bogații de la Newcastle mai fac un transfer! Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august



După ce l-au transferat pe Anthony Elanga de la Nottingham Forest pentru 61,4 milioane de euro, echipa pregătită de Eddie Howe se mai pregătește de un transfer în această perioadă de mercato.



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că e gata mutarea lui Malick Thiaw la Newcastle de la AC Milan.



Fundașul central neamț are 24 de ani și se afla la AC Milan din august 2022. Până în 2027 ar mai fi avut contract fotbalistul născut la Dusseldorf cu echipa de pe ”San Siro”.



”E gata! Malick Thiaw, la Newcastle! Fundaș central nou pentru Eddie Howe. Acord stabilit pentru un pachet de 40 de milioane de euro, cu bonusuri incluse. AC Milan a acceptat verbal propunerea.



Transferul este în fazele finale, așa cum s-a raportat anterior, și acum este făcut. Thiaw vrut doar transferul la Newcastle. Vizita medicală, în curând”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.



Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august

