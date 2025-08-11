Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth.



”Cormoranii” nu au avut parte de cel mai bun start de sezon. Campioana Angliei a pierdut Supercupa la penalty-uri în fața revelației Crystal Palace, după 2-2 în timpul regulamentar, iar acum ”vânează” un nou titlu, după ce a investit peste 300 de milioane de euro în transferuri!



De partea cealaltă, Crystal Palace se va deplasa pe terenul rivalei locale Chelsea în prima etapă din Premier League. Capul de afiș al rundei va fi pe Old Trafford, între Manchester United și Arsenal.



Programul primei etape din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO:



Liverpool - Bournemouth, 15 august, ora 22:00

Aston Villa - Newcastle, 16 august, ora 14:30

Brighton - Fulham, 16 august, ora 17:00

Sunderland - West Ham, 16 august, ora 17:00

Tottenham - Burnley, 16 august, ora 17:00

Wolves - Manchester City, 16 august, ora 19:30

Chelsea - Crystal Palace, 17 august, ora 16:00

Nottingham - Brentford, 17 august, ora 16:00

Manchester United - Arsenal, 17 august, ora 18:30

Leeds United - Everton, 17 august, ora 22:00



Premier League, cel mai tare campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO. Sport.ro îți aduce cele mai tari momente și cei mai tari jucători din campionatul Angliei.



Premieră în Premier League!



Premier League oferă acces nemaiîntâlnit pentru telespectatori. Potrivit The Telegraph, jucătorii schimbați vor fi intervievați la marginea terenului, în timp ce meciul este încă în desfășurare.



De asemenea, camerele TV vor avea acces limitat în vestiare, cu excepția momentelor în care antrenorii țin discursuri tactice. Iar după goluri, cameramanii vor putea intra pe teren pentru a surprinde reacțiile jucătorilor din prim-plan, așa cum se întâmplă în NFL.



Toate aceste schimbări vin ca parte a unui nou contract record în valoare de 6,7 miliarde de lire pe patru ani, încheiat între Premier League și giganții media Sky Sports și TNT Sports.

