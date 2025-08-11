Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani

Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani Spania
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 36 de ani, Axel Witsel a bătut palma cu noua sa echipă și va continua la cel mai înalt nivel.

TAGS:
Axel WitselAtletico MadridGirona
Din articol

Mijlocașul belgian s-a despărțit de Atletico Madrid, pentru care a evoluat în ultimii trei ani, iar în prezent este liber de contract. Witsel nu a dus lipsă de oferte și a avut ”pe masă” o propunere din partea celor de la Udinese, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Axel Witsel semnează cu Girona

Witsel a fost aproape de a semna cu gruparea italiană, dar Girona a intrat ”pe fir” și l-a convins să semneze, scrie jurnalistul Sacha Tavolieri.

Astfel, mijlocașul va semna un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu gruparea catalană și va rămâne în Spania.

Înainte de a evolua pentru Atletico Madrid, Witsel a mai jucat pentru Benfica, Zenit St. Petersburg, TJ Quanjin și Borussia Dortmund. Mijlocașul a făcut junioratul la Standard Liege, de la care a plecat în 2012.

Dacă transferul se va oficializa în următoarele zile, atunci Witsel ar putea debuta la Girona în prima etapă, împotriva lui Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu.

Catalanii au încheiat sezonul precedent pe locul 16, la un singur punct de zona retrogradabilă din La Liga.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ascensiunea lui Deano . &Icirc;n 2019 era ciuruit de Florinel Coman, acum i-a furat Supercupa lui Liverpool: Suntem mai buni dec&acirc;t Rom&acirc;nia
Ascensiunea lui "Deano". În 2019 era "ciuruit" de Florinel Coman, acum i-a furat Supercupa lui Liverpool: "Suntem mai buni decât România"
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT. Meci tare între ”vecinele” de clasament
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau
Dan Șucu, atac fără precedent: Gino Iorgulescu trebuie să &icirc;și dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat
Dan Șucu, atac fără precedent: "Gino Iorgulescu trebuie să își dea de urgență demisia! / Un președinte care merge să pupe inelul la palat"
Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima c&acirc;știgată după meciul cu FCSB
Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima câștigată după meciul cu FCSB
Returul dintre Drita și FCSB se vede exclusiv pe VOYO joi, de la ora 21:00
Returul dintre Drita și FCSB se vede exclusiv pe VOYO joi, de la ora 21:00
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!