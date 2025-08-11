Axel Witsel semnează! Transfer surprinzător, la 36 de ani

Mijlocașul belgian s-a despărțit de Atletico Madrid, pentru care a evoluat în ultimii trei ani, iar în prezent este liber de contract. Witsel nu a dus lipsă de oferte și a avut ”pe masă” o propunere din partea celor de la Udinese, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.



Axel Witsel semnează cu Girona



Witsel a fost aproape de a semna cu gruparea italiană, dar Girona a intrat ”pe fir” și l-a convins să semneze, scrie jurnalistul Sacha Tavolieri.



Astfel, mijlocașul va semna un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu gruparea catalană și va rămâne în Spania.

