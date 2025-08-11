Rapid și Universitatea Craiova s-au aliat și au contestat modificarea propusă de LPF în Comitetul de Urgență al FRF, o modificare solicitată de Gigi Becali pentru a-l putea trece pe Malcom Edjouma pe lista de campionat (DETALII AICI).

Gigi Becali: "Dacă se votează pentru demiterea lui Gino Iorgulescu, 11 cluburi vor fi contra"

Într-un comunicat dur emis luni, Dan Șucu îl numește pe Gino Iorgulescu "președintele care merge să pupe inelul la palat" și cere demisia șefului de la LPF pentru că a modificat regulamentul fără să consulte celelalte 15 cluburi din Superliga.

În cazul în care ar exista un vot pentru demiterea lui Gino Iorgulescu de la LPF, Gigi Becali este convins că Rapid și Universitatea Craiova nu vor avea câștig de cauză. Patronul de la FCSB crede că doar U Cluj, FC Argeș și FK Csikszereda ar putea vota pentru plecarea lui Iorgulescu.

"Cum să-l demiți pe Gino? Ei ar fi trebuit să îl laude pe Gino. El are mandatul, nu ai cum să-l demiți. Dar să vedem cum ar vota cluburile. Vor vota ca el (n.r - Dan Șucu) sau vor vota ca mine? O să voteze ca șeful lor!



Nu sunt 16 entități cu drepturi egale! Eu sunt Becali și după sunt ei 15. Eu sunt primul și după ei toți, așa spunea și tatăl meu. Nu pot să-l dea afară pe Gino, vezi de treabă!



Ei sunt doi, dar ceilalți? Șucu și Rotaru au două voturi, deci mai sunt încă 13 și cu mine. Eu votez pentru Gino. Neluțu Varga e cu mine. El o să fie cu mine, el îmi zice tati și nu va fi împotriva lui tati. Plus că i-am făcut cel mai mare bine lui Neluțu pentru că el avea vreo 3-4 pe care voia să-i legitimeze.



UTA? Meszar ține cu mine. Cu Neluțu Varga avem deja 3-2. Farul Constanța? 500% e 4-2. Dinamo? E prea cuminte băiatul ăla, Nicolescu. Înțelege lucrurile astea, deci 5-2. Unirea Slobozia? E prietenul meu, deci 6-2. U Cluj? Acolo e iehovistul (n.r - se referă la Ioan Ovidiu Sabău), care e împotriva mea, 6-3.



FC Argeș? Dacă e Dani Coman, care e împotriva lui Gino, 6-4. Botoșani? Iftime mai face el pe nebunul, dar tot ca mine zice, 7-4. Petrolul? Acolo e prietenul meu, 8-4. Oțelul? 9-4! La Hermannstadt sunt prietenii mei, 10-4. Cu Metaloglobus 11-4, iar de Csikszereda nu știu nimic. Să zicem maxim 11-5. Și să zicem că le mai dăm încă două, tot 9-7 ar fi", a spus Becali, la Fanatik.



Comunicat Dan Șucu: "Gino Iorgulescu îi acordă favoruri domnului Becali fără nicio consultare cu ceilalți membri"

Rapid a emis și un comunicat oficial semnat de Dan Șucu. Omul de afaceri îl acuză pe Gino Iorgulescu că îl favorizează pe Gigi Becali.

"Un președinte care merge să "pupe" inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți"



Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.



În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.



Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.



Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa", a transmis Dan Șucu prin intermediul comunicatului emis de Rapid.

