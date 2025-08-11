VIDEO Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau

Darwin Nunez, primul meci și primul gol la Al-Hilal! Saudiții au făcut instrucție cu FC Aarau Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Fostul atacant al lui Liverpool s-a dus și el pentru bani mulți în Arabia Saudită.

Darwin NunezSimone InzaghiLiverpoolMohamed KannoAl Hilal
Atacantul uruguayan Darwin Nunez, care s-a transferat recent de la FC Liverpool la Al-Hilal, a marcat la debutul său sub culorile clubului saudit, în victoria cu scorul de 6-0 obţinută în faţa formaţiei elveţiene FC Aarau (acum în liga a doua), într-un meci amical disputat duminică în Ţara Cantoanelor, informează EFE.

Nunez, care s-a alăturat echipei antrenate de italianul Simone Inzaghi după ce a făcut toată pregătirea din presezon alături de Liverpool, a intrat pe teren după pauză, când scorul era deja 3-0 pentru Al-Hilal.

Fotbalistul sud-american a marcat primul său gol în tricoul vicecampioanei Arabiei Saudite în minutul 88 al meciului de pe Stadionul Brugglifeld din Aarau, după un assist al lui Mohamed Kanno, autorul unei duble în acest joc.

Cât a costat-o pe Al-Hilal transferul lui Darwin Nunez de la Liverpool

Conform presei britanice, Al-Hilal a acceptat să plătească 46 milioane de lire sterline (53 de milioane euro) pentru a-şi asigura serviciile lui Nunez, plus bonusuri care ar putea ridica preţul final al transferului la 56,6 milioane de lire sterline, informează Agerpres.

Dawin Nunez a fost recrutat de Liverpool în urmă cu trei ani, de la formaţia portugheză Benfica Lisabona, în schimbul unei sume iniţiale de 75 milioane euro. 

El a marcat 40 de goluri şi a oferit 26 de pase decisive în 143 de meciuri disputate alături de "cormorani" în toate competiţiile.

Al-Hilal, pregătită în prezent de italianul Simone Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter Milano, a devenit în această vară prima echipă asiatică învingătoare în faţa unei grupări din Premier League într-un meci oficial, după ce s-a impus cu scorul de 4-3 în duelul cu Manchester City de la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite.

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!

Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

