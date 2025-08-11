Atacantul uruguayan Darwin Nunez, care s-a transferat recent de la FC Liverpool la Al-Hilal, a marcat la debutul său sub culorile clubului saudit, în victoria cu scorul de 6-0 obţinută în faţa formaţiei elveţiene FC Aarau (acum în liga a doua), într-un meci amical disputat duminică în Ţara Cantoanelor, informează EFE.

Nunez, care s-a alăturat echipei antrenate de italianul Simone Inzaghi după ce a făcut toată pregătirea din presezon alături de Liverpool, a intrat pe teren după pauză, când scorul era deja 3-0 pentru Al-Hilal.

Fotbalistul sud-american a marcat primul său gol în tricoul vicecampioanei Arabiei Saudite în minutul 88 al meciului de pe Stadionul Brugglifeld din Aarau, după un assist al lui Mohamed Kanno, autorul unei duble în acest joc.

