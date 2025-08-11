Atacantul uruguayan Darwin Nunez, care s-a transferat recent de la FC Liverpool la Al-Hilal, a marcat la debutul său sub culorile clubului saudit, în victoria cu scorul de 6-0 obţinută în faţa formaţiei elveţiene FC Aarau (acum în liga a doua), într-un meci amical disputat duminică în Ţara Cantoanelor, informează EFE.
Nunez, care s-a alăturat echipei antrenate de italianul Simone Inzaghi după ce a făcut toată pregătirea din presezon alături de Liverpool, a intrat pe teren după pauză, când scorul era deja 3-0 pentru Al-Hilal.
Fotbalistul sud-american a marcat primul său gol în tricoul vicecampioanei Arabiei Saudite în minutul 88 al meciului de pe Stadionul Brugglifeld din Aarau, după un assist al lui Mohamed Kanno, autorul unei duble în acest joc.
Cât a costat-o pe Al-Hilal transferul lui Darwin Nunez de la Liverpool
Conform presei britanice, Al-Hilal a acceptat să plătească 46 milioane de lire sterline (53 de milioane euro) pentru a-şi asigura serviciile lui Nunez, plus bonusuri care ar putea ridica preţul final al transferului la 56,6 milioane de lire sterline, informează Agerpres.
Dawin Nunez a fost recrutat de Liverpool în urmă cu trei ani, de la formaţia portugheză Benfica Lisabona, în schimbul unei sume iniţiale de 75 milioane euro.
El a marcat 40 de goluri şi a oferit 26 de pase decisive în 143 de meciuri disputate alături de "cormorani" în toate competiţiile.
Al-Hilal, pregătită în prezent de italianul Simone Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter Milano, a devenit în această vară prima echipă asiatică învingătoare în faţa unei grupări din Premier League într-un meci oficial, după ce s-a impus cu scorul de 4-3 în duelul cu Manchester City de la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite.