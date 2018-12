Mourinho, prima reactie dupa despartirea de Manchester United: "Vreau sa duc o viata normala" Mesajul de ADIO

Dat afara de United si compensat cu 25 de milioane de euro, Jose Mourinho spune ca a fost mandru sa antreneze pe Old Trafford. Hartuit de presa britanica dupa anuntul oficial de ieri, Mourinho cere sa fie lasat in pace pana cand va decide sa revina in fotbal.



"Am fost foarte mandru sa port emblema lui Manchester United inca din prima zi in care am ajuns si cred ca toti suporterii lui United vor recunoaste asta. La fel ca in cazul celorlalte cluburi din cariera mea, am muncit cu oameni minunati si cred ca unii dintre ei imi vor ramane prieteni pe viata.

Cred ca stiti cu totii principiile mele profesionale. De fiecare data cand un capitol se inchide imi arat respectul sincer si nu fac comentarii despre fostii mei colegi. Sper ca media imi va respecta pozitia si ma va lasa sa duc o viata normala pana la momentul in care voi decide sa ma intorc in fotbal. Craciun Fericit", e comunicatul lui Mourinho.

Mourinho i-a invitat la o plimbare pe reporterii de la Sky Sports care l-au asteptat in fata casei din Londra.

"Why should I be sharing more now, even with the supporters, any of my feelings? It's over." ????

Jose Mourinho says he and @ManUtd have future in football: https://t.co/DilUQ6Uor3 pic.twitter.com/F2JdnfvMLw