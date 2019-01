Mourinho, luat la tinta de un fost elev de la Manchester! "Acum ne bucuram de fotbal" Echipa, incantata de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer i-a luat locul lui Jose Mourinho pe banca celor de la Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer a avut startul perfect pe banca celor de la Manchester United, reusind sa castige primele sale cinci meciuri, incluzand aici si partide din Premier League.

Despre munca asidua pe care acesta o depune la echipa si in afara terenului a vorbit atacantul Romelu Lukaku. Belgianul a explicat cat de surprins a fost in prima zi in care a lucrat cu noul antrenor.

Lukaku a reusit sa marcheze in ultimele trei meciuri jucate si pune acest lucru pe seama ajutorului primit de la Solskjaer. Jucatorul considera ca noul tehnician l-a ajutat sa revina la forma care l-a consacrat.

"El stie ce tip de atacant sunt. Cred ca din prima zi el a facut o analiza a jocului meu si am fost foarte surprins. M-a ajutat foarte mult si imi doresc sa continui sa lucrez cu el.

El vorbeste mereu cu mine, tot timpul, si imi place asta. Vede jocul intr-un mod care imi place atat mie, cat si echipei.

Ne bucuram de fotbal acum. El vrea sa castigam si noi vrem, de asemenea", a spus Lukaku.