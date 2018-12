Ole Gunnar Solskjaer, prima reactie dupa ce a fost numit in locul lui Mourinho la Manchester United

Manchester United l-a numit pe Ole Gunnar Solskjaer in locul lui Jose Mourinho pana in vara.

Pe locul 6 in Premier League, la 19 puncte de liderul Liverpool, Manchester United l-a demis ieri pe Jose Mourinho dupa doi ani si jumatate.

In locul portughezului, sefii clubului englez au decis sa aduca un antrenor interimar pana in vara, cand un nume mare precum Pochettino sau Zidane ar urma sa preia echipa.

Norvegianul Ole Gunnar Solskjaer de la Molde a fost alesul conducerii, iar fostul atacant nu a putut refuza, desi este doar un rol temporar. Alaturi de Solskjaer va reveni la United si Mike Phelan, fostul secund al lui Alex Ferguson, la Manchester United.

"Manchester United e in inima mea si este extraordinar sa revin aici in acest rol, abia astept sa muncesc cu aceasta echipa foarte talentata, cu staff-ul si cu toata lumea din club", a spus antrenorul norvegian.

Ed Woodward, vicepresedintele executiv a completat. "Ole e o legenda a clubului, are experienta uriasa, atat pe teren cat si ca antrenor. Istoria sa la United inseamna ca ca respira cultura acestui club, iar toata lumea e incantata ca a revenit, alaturi de Mike Phelan. Suntem convinsi ca ei ii vor uni pe jucatori si pe fani in a doua jumatate a sezonului"



CINE E OLE GUNNAR SOLSKJAER



Cumparat de United cu 1.5 milioane de lire de la Molde in 1996, Solskjaer a cucerit 12 trofee pe Old Trafford, apogeul carierei sale fiind reusita din finala Champions League din 1999 cu Bayern, cand United a intors de la 0-1 in minutele 91 si 93 si a castigat trofeul. Solskjaer abia intrase pe teren si a reusit golul castigator.

366 de meciuri si 126 de goluri a reusit Solskjaer pentru Manchester United pana in 2007, cand a devenit antrenorul echipei U23. Solskjaer a antrenat-o pe Molde si a fost invins de FCSB de doua ori in Europa League. In Premier League, el a antrenat pe Cardiff in 2014, cand echipa a retrogradat in liga a doua.