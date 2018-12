Veste URIASA pentru fanii lui United! Omul lui Alex Ferguson REVINE la Manchester dupa demiterea lui Mourinho

Invins cu 1-3 de marea rivala Liverpool si certat cu majoritatea vedetelor din lot, Mourinho a fost convins de conducerea clubului sa plece, portughezul fiind recompensat cu 25 de milioane de euro.

Imediat dupa anuntul oficial al despartirii dintre Mourinho si United au aparut mai multe nume ca potential inlocuitor, insa conducerea englezilor vrea un antrenor interimar pana in vara, cand pe banca ar urma sa vina un antrenor cu CV.

Presa britanica a aflat insa numele pregatit de conducerea lui United pentru a prelua echipa in urmatoarele zile: este Ole Gunnar Solskjaer, fostul mare jucator al lui United, aflat sub contract cu Molde in acest moment.

Solskjaer a jucat intre 1996 si 2007 la Manchester United, perioada in care a marcat 91 de goluri. Memorabil ramane cel din finala Champions League din 1999 cu Bayern, in minutul 3 al prelungirilor, cand scorul era 1-1, dupa ce englezii au reusit sa egaleze in minutul 91.



Dar Solskjaer nu ar veni singur la Manchester United. Antrenor secund ar urma sa fie Mike Phelan, fostul asistent al lui Sir Alex Ferguson, managerul pe care il plang acum toti fanii lui United.

Phelan a fost secund la United intre 2001 si 2013, cand Ferguson s-a retras. De atunci, Phelan a mai trecut pe la Norwich si Hull, insa fara prea mult succes. Din 2017 este liber de contract. Chiar daca nu a fost principal, antrenorul cunoaste mai bine secretul succesul pe Old Trafford, cum sa gestioneze relatiile cu vedetele din echipa si cum sa atace partidele importante, scrie presa engleza.

Fanii sunt fericiti cu alegerea conducerii, desi sperau la o revenire surpriza a lui Ferguson pe banca echipei pe care a condus-o timp de 27 de ani. Scotianul are insa probleme medicale si abia primeste acceptul medicilor pentru a urmari partidele de pe stadion.

Primul meci al lui Solskjaer ar fi contra lui Cardiff City, singura echipa pe care a antrenat-o Premier League, fara succes, timp de cateva luni in 2014.

