Cel mai scump transfer din ISTORIE pentru a iesi din DEZASTRUL Mourinho! Manchester United da 40 de milioane pentru a CUMPARA un antrenor! Mutare SOC in Premier League

Manchester United s-a despartit de Jose Mourinho dupa doi ani si jumatate in care a fost departe de asteptari.

Marele obiectiv pe Old Trafford: Mauricio Pochettino. Argentinianul a refuzat-o in vara pe Real Madrid, insa acum ia in calcul despartirea de Tottenham, Afacerea ar urma sa se faca la vara, scrie The Times. United nu va trebui sa se inteleaga doar cu managerul sud-american. Tottenham are dreptul la despagubiri de 40 de milioane de euro in cazul in care Pochettino isi incheie contractul inainte de termen!

Pochettino a transmis ca vrea sa fie printre variantele lui United din vara, cand e gata pentru o noua reconstructie masiva. Pana la finalul sezonului, la Man United va fi numit un antrenor interimar.