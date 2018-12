BREAKING NEWS | El este inlocuitorul lui Jose Mourinho la Manchester United! A fost invins de 2 ori de FCSB in cupele europene

Englezii de la Telegraph anunta numele antrenorului interimar care va pregati echipa pana la finalul sezonului.

Ole Gunnar Solskjaer este principalul candidat la Manchester United pentru inlocuirea lui Jose Mourinho ca manager pana la finalul acestui sezon, anunta Telegraph. Fostul atacant al lui United, cel care a marcat golul ce a adus UEFA Champions League pe Old Trafford in 1999, este preferat conducerii lui United in dauna lui Laurent Blanc.

Solskjaer, 45 de ani, este in al doilea mandat la Molde - el a avut o pauza de 8 luni in 2014 cand a pregatit-o pe Cardiff cu rezultate dezamagitoare. Culmea, daca ar accepta sa o pregateasca pe United, primul meci ar fi chiar impotriva fostei sale echipe!

Solskjaer s-a aflat pe banca lui Molde si in 2012 cand a intalnit-o pe FCSB in grupele Europa League. Atunci, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf a castigat in ambele manse contra formatiei din Norvegia si s-a calificat in primavara europeana.