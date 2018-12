Reactia lui Mourinho atunci cand a dat ochii cu reporterii prezenti la baza lui Manchester United! Ce le-a spus portughezul dupa ce a fost concediat

Manchester United l-a dat afara pe Jose Mourinho. Infrangerea 1-3 cu Liverpool, in derby-ul Premier League, a fost prea mult pentru conducerea de pe Old Trafford.

Manchester United nu a mai asteptat nici macar deschiderea ferestrei de transferuri pentru a-l inlocui pe Mourinho. Englezii l-au dat afara pe antrenorul portughez la doua zile dupa infrangerea din derbyul cu Liverpool, scor 1-3.

Vestea concedierii lui Mourinho a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales in conditiile in care acesta spunea la conferinta de presa de dupa meciul cu Liverpool ca isi face planurile pentru intarirea echipei in ianuarie si a cerut bani pentru transferuri.

La scurt timp dupa anuntul oficial facut de United, Mourinho s-a intalnit cu reporterii englezi la poarta bazei de pregatire a lui Manchester United. El le-a adresat doar un salut de la revedere.

"Bye, guys", le-a spus Mourinho acestora.

Cel mai probabil, interimatul la United va fi asigurat de Michael Carrick.