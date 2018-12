E francez, dar nu e Zidane! Pe cine au sunat sefii lui Manchester United dupa despartirea de Mourinho

Jose Mourinho a fost dat afara de Manchester United, dupa 1-3 cu Liverpool!

La 19 puncte de liderul din Premier League, Manchester United a decis sa se desparta de Jose Mourinho, antrenor tot mai contestat si aflat intr-un conflict vizibil cu vedetele echipei sale.

Manchester United a anuntat intr-un comunicat ca va numi un antrenor interimar pana in vara, cand va alege un antrenor principal definitiv. Michael Carrick, secundul lui Mourinho, nu are licenta pro si a fost anuntat deja ca va conduce echipa doar doua zile.

Presa britanica anunta ca antrenorul dorit de sefii clubului nu este Zidane, asa cum s-a tot scris, ci fostul campion mondial Laurent Blanc. Fost jucator al lui Manchester United, Blanc a cucerit titlul in Franta cu Bordeaux si PSG si a antrenat nationala Frantei.

Blanc este liber de contract din 2016, dupa ce s-a despartit de PSG. Seicii i-au reprosat atunci rezultatele slabe din Champions League, obiectivul principal al campioanei Frantei.



Laurent Blanc are o imagine buna la Manchester, e apreciat de Sir Alex Ferguson si s-ar intelege bine cu Paul Pogba, cel mai scump transfer facut vreodata de United, si cu Martial, tanarul talentat pentru care United a platit 70 de milioane de euro pentru transfer. Cei doi nu erau favoritii lui Mourinho, iar Pogba chiar a privit de pe banca tot derby-ul cu Liverpool, pierdut cu 3-1. In plus, Blanc ii cunoaste bine pe adversarii din optimile Champions League ai englezilor, PSG.

Doi ani a jucat Blanc pentru Manchester United, intre 2001 si 2003, in timp in care a prins 48 de meciuri si a marcat un gol.