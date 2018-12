Primele imagini cu Mourinho dupa ce a fost dat afara de United! Cum a reactionat la intalnirea cu reporterii!

Manchester United a anuntat in cursul zilei de ieri ca Jose Mourinho nu va mai antrena formatia de pe Old Trafford, dupa un start de sezon extrem de slab pentru "diavolii rosii". In locul sau, oficialii lui United l-au numit interimar pe fostul mare jucator Ole Gunnar Solskjaer.

Portughezul a parasit hotelul Lowry din Manchester si s-a intors in Londra, acolo unde se afla familia sa. Antrenorul a iesit la plimbare pe strazile capitalei si a fost urmarit de mai multi reporteri si fotografi. Intrebat de catre un reporter Sky Sports de viitorul sau, Mourinho a refuzat sa raspunda: "Nu am nimic de spus, doar ma stiti".

Iata aici momentul:

"I have nothing to say. You know me."

Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.

Jose Mourinho speaks for the first time since leaving @ManUtd near his home in London.