OFERTA de ultim moment pentru Jose Mourinho! Clubul URIAS la care poate ajunge dupa demiterea de la United: Englezii au facut anuntul

Jose Mourinho a fost demis de la Manchester United, dupa ce a pierdut derby-ul cu Liverpool.

Presedintele celor de la Real Madrid, Florentino Perez, il vrea pe Jose Mourinho din nou pe banca echipei, potrivit The Independent.

Momentan, Real Madrid este antrenata de fostul jucator Santiago Solari, care i-a luat locul lui Julen Lopetegui. Daca initial Solari fusese numit interimar, imposibilitatea conducerii de a gasi un alt inlocuitor l-a pus in postura de antrenor principal.

Totusi, dupa demiterea lui Mourinho de la Manchester United, Perez considera ca antrenorul portughez poate fi omul care sa rezolve marile probleme cu care se confrunta Realul in aceasta perioada.

Jose Mourinho a fost antrenorul celor de la Real Madrid in perioada 2010 - 2013, insa a plecat dupa ce a ajuns sa aiba o relatie toxica cu jucatorii. Portughezul a reusit sa castige titlul in La Liga cu Real in sezonul 2011-2012.

Intre jucatorii cu care Mourinho a avut probleme la Madrid s-au numarat Iker Casillas, Sergio Ramos si Marcelo.

Presedintele Realului pregateste, insa, o reforma la club, in urma careia am putea vedea jucatorii in varsta dati afara din echipa, incluzandu-l aici pe Sergio Ramos.