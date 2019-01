Mourinho l-a facut PRAF pe Pogba si si-a anuntat REVENIREA in fotbal: "Sunt prea tanar ca sa ma retrag!" 

Jose Mourinho nu a stat mult departe de fotbal.

Dat afara de Manchester United inainte de Craciun, Jose Mourinho a semnat cu postul de televiziune beIN Sports. Inevitabil, Mourinho a vorbit despre conflictul cu Paul Pogba, cel care a dus in cele din urma la demiterea sa. Campionul mondial a fost rezerva in ultimele 4 partide cu Mourinho pe banca in urma unor conflicte ce au devenit publice. United l-a inlocuit pe Mourinho cu Ole Gunnar Solskjaer, iar Pogba a renascut: 4 goluri si 4 pase decisive a avut francezul in cele 5 partide din Premier League jucate de la plecarea lui Mourinho.

Mourinho a evitat sa dea nume deoarece poate fi penalizat cu 17 milioane de euro de catre Manchester United, clauza de reziliere primita in momentul demiterii.

Dar Mourinho a apelat la o poveste veche petrecuta chiar la Manchester United, cand Sir Alex Ferguson l-a trimis pe David Beckham la Real Madrid in urma unui incident, chiar daca mijlocasul era vedeta principala a echipei.

"Fraza lui Alex Ferguson pe care am pastrat-o este: Atunci cand un jucator devine mai important decat echipa, la revedere. Antrenorul este aici pentru a antrena, nu pentru a face disciplina cu orice pret", a spus Mourinho.

Portughezul se apara pentru rezultatele slabe din ultimii ani si spune ca merita acelasi respect precum Guardiola sau Ancelotti.

"Daca vorbiti de Guardiola, Ancelotti, un grup din care fac parte, antrenori care au castigat lungi, lungi perioade, unde sunt tinerii cu un real impact in termeni de rezultate? Unde sunt?".

In 2005, Mourinho anunta ca vrea sa se retraga la 55 de ani din antrenorat pentru a se putea bucura de viata. Acum, la 56 de ani, Mourinho considera ca este prea tanar ca sa renunte la antrenorat si e pregatit de o noua provocare.



"Vreau sa antrenez. Sunt prea tanar, sunt in fotbal de multa, multa vreme, iar in curand voi implini 56 de ani. Sunt prea tanar ca sa ma gandesc la retragere", a mai spus Mourinho.

Manchester United a castigat toate cele 6 partide de la plecarea lui Jose Mourinho, golaveraj 17-3!