Jose Mourinho, gata sa REVINA la Real Madrid: "O mare onoare!" Ce anunt a facut

Jose Mourinho a vorbit pentru prima data de la despartirea de Manchester United.

Dat afara cu 25 de milioane de euro in buzunar, Jose Mourinho nu se grabeste sa revina in antrenorat. Benfica i-a propus un contract pana in vara, dar a refuzat. "REspect mult acest club, presedintele lor imi este un prieten bun, dar in acest moment nu exista nicio sansa sa revin in tara. Nu sunt o varianta pentru Benfica", a spus Mourinho in Correio de Manha.

Mourinho nu ar refuza Real Madrid si spune ca ar fi onorat de sansa revenirii pe Bernabeu. "Ar fi o mare onoare sa ma intorc la un club la care am avut deja succes, dar in acest moment vorbesc doar cu tine (referire la jurnalistul care il intervieveaza) si cu nimeni altcineva. Singura sansa a mea este sa raman tacut. Nu am primit nicio oferta de la Inter si nici de la Real Madrid", a spus Mourinho.



Potrivit presei din Spania, Florentino Perez a ramas un mare admirator al lui Mourinho si il considera omul potrivit pentru reconstructia echipei, ramasa la 10 puncte in spatele Barcelonei in acest sezon. Solari a primit contract pe doi ani si jumatate dupa un debut excelent, insa rezultatele echipei au fost slabe in ultima perioada.