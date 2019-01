Dezvaluire in premiera a lui Mutu! Cum s-a produs ruptura de la Chelsea: "Mourinho a injurat Romania!"

Adrian Mutu a implinit astazi 40 de ani.

Scandalul lui Adrian Mutu de la Chelsea a reprezentat punctul de cotitura din cariera "briliantului". Mutu a plecat in Premier League dupa un sezon fantastic la Parma, insa la noua echipa lucrurile nu au decurs cum si-ar fi dorit, mai ales dupa ce echipa a fost preluata de Jose Mourinho.

Mutu a dezvaluit ca a intrat rapid intr-un conflict cu Mourinho - totul a plecat de la refuzul acestuia de a-i permite sa participe la un meci al echipei nationale a Romaniei cu Cehia! Mutu a contestat decizia antrenorului - cei doi s-au acuzat si atunci public ca celalalt minte!

"(Am plecat de la Parma) Pentru ca Chelsea a platit. Venise Abramovici in forta. A platit o gramada de bani, aproape 23 de milioane de euro. Mi-au dat si mie un salariu foarte mare. si pentru ca a fost cea mai concreta oferta, chiar daca avusesem un an extraordinar, iesisem cel mai bun stranier din Italia. Asa a fost sa fie. A fost Chelsea, am avut un inceput extraordinar.

Dupa ce a venit Mourinho (s-a stricat totul). Da (am avut un conflict), pentru ca el a injurat Romania si eu m-am suparat atunci si ne-am certat. Tot atunci s-a intamplat. Nu voia sa ma lase la echipa nationala si a fost un mic incident" a dezvaluit Adrian Mutu pentru Telekom Sport.