Pogba, asa te-ai bucurat cand a plecat Mourinho? :) Francezul a dansat nebuneste alaturi de fratele sau!

Paul Pogba este in revenire de forma la Manchester United.

Manchester United trece printr-o perioada foarte buna, avand 6 victorii consecutive sub comanda norvegianului Ole Gunnar Solskjaer. Acesta reprezinta un record all-time in istoria clubului de pe Old Trafford.

Dupa demiterea lui Jose Mourinho, Paul Pobga s-a aflat intr-o continua revenire de forma, marcand 4 goluri si reusind tot atatea pase decisive. Francezul pare ca a regasit bucuria de a juca fotbal, pierduta in mandatul portughezului, antrenor cu care a avut mai multe neintelegeri.

Mijlocasul lui Manchester United a postat un clip pe contul sau de Instagram, in care danseaza alaturi de fratele sau, Florentin Pogba.