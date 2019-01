Lovitura de proportii pentru Mourinho! Portughezul, BLOCAT de Manchester United! De ce nu poate antrena

Jose Mourinho a plecat de la Manchester cu 17 de milioane in conturi.

Mourinho a fost demis de Manchester United in luna decembrie dupa un sezon extrem de slab. Portughezul a fost platit cu 17 de milioane de euro, iar acum e dorit de Real Madrid.

Spaniolii se lovesc insa de o problema. Manchester United i-a achitat clauza de reziliere lui Mourinho cu conditia ca portughezul sa nu lucreze la alt club in urmatoarele 12 luni. Mourinho avea o clauza asemanatoare la Chelsea, iar United a trebuit sa plateasca bani rivalei din Londra ca sa-l angajeze pe portughez in 2016.

Potrivit The Sun, Florentino Perez trebuie sa plateasca 12 milioane de euro catre United daca vrea sa-l anngajeze pe Mourinho in 2019.

Jose Mourinho a oferit primul interviu dupa despartirea de Manchester United si a lansat un atac furibund la adresa lui Sir Alex Ferguson, omul care a contribuit decisiv la demiterea sa.

"Sunt un antrenor foarte tanar, am antrenat multi ani, dar nu am 75 de ani, am 55. Am castigat o competitie Europeana in doi ani, nu in 20. Am castigat o Cupa a Angliei in doi ani, nu in 20. Am fost pe locul doi in Premier in sase luni, nu in sase ani, am ajuns in a doua finala a FA Cup cu cateva luni in urma, nu cu ani in urma", a fost declaratia lui Mourinho pentru Correio da Manha.

"Ar fi o mare onoare sa revin la Real Madrid sau la Inter, dar in acest moment tu esti singurul cu care vorbesc", i-a spus Mourinho reporterului portughez, referindu-se la negocierile cu Real.