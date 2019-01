BREAKING NEWS: Mourinho, aproape de o revenire FANTASTICA! Piedica de 18 milioane de euro care blocheaza totul pentru moment

Jose Mourinho abia s-a despartit de Manchester United, dar nu va ramane prea mult timp neangajat.

Mourinho a inceput deja negocierile cu Real Madrid, dupa ce in urma cu cateva zile a refuzat-o pe Benfica. Portughezul are o relatie speciala cu Florentino Perez, care n-ar fi vrut sa-l demita nici in 2013. Atunci conflictul cu liderii vestiarului de pe Bernabeu i-a fost fatal lui Mourinho. Jose s-a intors in Premier League, la Chelsea, a luat titlul, apoi a trecut la United.

Pentru a putea semna cu Real, Mourinho are nevoie si de acceptul lui Manchester United, scrie The Sun. Englezii incearca sa obtina o micsorare a sumei de 18 milioane de euro pe care ar trebui sa i-o plateasca drept despagubire lui Jose, demis la inceputul lui decembrie din cauza rezultatelor proaste.

In perioada petrecuta la Madrid, 2010 - 2013, Mourinho a castigat un campionat, o cupa si o supercupa a Spaniei.