Mourinho il face praf pe Sir Alex Ferguson! ATACUL fara precedent al portughezului: "Eu nu am facut asta in 20 de ani"

Jose Mourinho a fost demis de la Manchester United.

Jose Mourinho si-a aparat cariera avuta la Manchester United, comparand-o cu ceea ce a facut Alex Ferguson pe banca "diavolilor rosii".

"Sunt un antrenor foarte tanar, am antrenat multi ani, dar nu am 75 de ani, am 55. Am castigat o competitie Europeana in doi ani, nu in 20. Am castigat o Cupa a Angliei in doi ani, nu in 20. Am fost pe locul doi in Premier in sase luni, nu in sase ani, am ajuns in a doua finala a FA Cup cu cateva luni in urma, nu cu ani in urma", a fost declaratia lui Mourinho pentru Correio da Manha.

Desi nu a dat numele celui cu care s-a comparat, portughezul a facut referire la legendarul Sir Alex Ferguson, antrenorul care a antrenat United timp de 27 de sezoane.