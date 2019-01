Mourinho a semnat un nou contract: va primi 67.421 de euro pe meci! Clauza-surpriza care il leaga de United

Jose Mourinho a semnat un nou contract.

Nu este vorba despre un club, ci despre un post TV. Mourinho a semnat un contract de colaborare cu postul beIN Sports unde va comenta cele mai importante partide de fotbal.

Primul meci din cariera de analist a lui Mourinho va fi partida dintre Arabia Saudita si Qatar din grupele Cupei Asiei, iar in weekend va comenta meciul dintre Arsenal si Chelsea. Pentru fiecare partida pe care o va analiza, Mourinho va primi 67.421 de euro.

Mourinho are si o clauza speciala in noul contract. Potrivit The Times, portughezul nu va putea comenta meciurile fostei sale echipe. O clauza de confidentialitate il impiedica sa vorbeasca despre Manchester United.