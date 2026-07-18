Motivele reale pentru care Pep Guardiola a plecat de la Manchester City. Antrenorul a dat cărțile pe față

Motivele reale pentru care Pep Guardiola a plecat de la Manchester City. Antrenorul a dat cărțile pe față Premier League
Alexandru Hațieganu
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Pep Guardiola (55 de ani) și-a luat o binemeritată pauză după aproape 20 de ani la cel mai înalt nivel ca antrenor profesionist. 

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Fără echipă de când și-a anunțat plecarea de la Manchester City, acum opt săptămâni, antrenorul catalan știe exact ce vrea să facă în continuare.

Motivele pentru care Pep Guardiola a plecat de la Manchester City

Guardiola își dorește să petreacă timp alături de familia sa și să se bucure și de alte activități în viață în afară de fotbal. 

Într-un interviu acordat platformei „OKX”, citat de Mundo Deportivo, Guardiola a vorbit deschis despre motivele personale ale plecării sale de la Manchester City: „Psihologic, nu-mi lipsește nimic. Am început ca antrenor la 37 de ani și toată viața mea s-a învârtit în jurul fotbalului. Acum vreau să descopăr viața și să găsesc fericirea în alte lucruri care nu au nicio legătură cu fotbalul”

Pep Guardiola

  • Bou mci 190526 pep guardiola
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Bou mci 190526 pep guardiola
Josko Gvardiol și Pep Guardiola, la Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City / Foto: Imago Images
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, după Manchester City - Liverpool / Foto IMAGO
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Tehnicianul catalan s-ar putea întoarce în antrenorat: „Îmi iubesc meseria, dar vine un moment în care simți că trebuie să te oprești. Poate că într-o zi mă voi trezi și mă voi gândi: «Bine, vreau să mă întorc la antrenorat». Dar acest sentiment trebuie să vină din interior. Deocamdată, pur și simplu nu-l simt”.

Pep Guardiola are nevoie de mai mult timp petrecut alături de familia sa: „Încerc să-mi dau seama cum va fi viața mea de acum înainte. M-am retras pentru că vreau să am mai multă grijă de mine. Vreau să petrec mai mult timp cu copiii mei și cu tatăl meu, care are 95 de ani și, din fericire, este încă cu noi. Acum fac 56 de ani și nu mai sunt tânăr. Perspectiva ta asupra vieții se schimbă. Încă trebuie să mă obișnuiesc cu această nouă etapă, dar merge bine”.

Guardiola, un fel de „Adio, dar rămân cu tine” față de Manchester City

Guardiola a afirmat că Manchester City va ocupa întotdeauna un loc special în inima sa: „Într-o zi, desigur, mă voi întoarce pe stadionul Etihad. Dar, deocamdată, prefer să rămân în umbră. Când vor avea nevoie de mine, voi fi acolo”

În cele din urmă, Guardiola a vorbit despre Jurgen Klopp, cu care a menținut o rivalitate fascinantă în Premier League ani de zile: „A fost cel mai mare rival al carierei mele. Își putea schimba sistemul tactic la fiecare douăzeci de minute. Mă scotea mereu din minți”.

Pep Guardiola a plecat după 10 ani la Manchester City

La finalul sezonului încheiat la nivel de cluburi, Pep Guardiola a plecat de la Manchester City după 10 ani în care a cucerit de șase ori Premier League, de câte trei ori Cupa și Supercupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii Angliei, și de câte o dată Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. 

Anterior, Guardiola le-a mai pregătit pe Bayern Munchen și Barcelona. 

Tehnicianul catalan a câștigat alături de bavarezi de trei ori Bundesliga, de două ori Cupa Germaniei și câte o dată Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. 

Guardiola și-a trecut în palmares, la Barcelona, La Liga și Supercupa Spaniei de câte trei ori, Cupa Regelui de două ori și în două rânduri Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. 

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