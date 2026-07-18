AS Roma a terminat pe 3 sezonul recent încheiat în Serie A. După 38 de etape, echipa ”giallorossilor” a bifat 23 de victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.

AS Roma dă lovitura! ”Ultimul pas” până la transferul-record pregătit de italieni

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Crysencio Summervile e la ”ultimul pas” să semneze cu AS Roma, de la West Ham, clubul din Premier League retrogradat în eșalonul secund la finele stagiunii precedente.

Italianul a evidențiat că AS Roma va plăti 45 de milioane de euro pentru Summerville, care va încasa un salariu anual de 4,5 milioane de euro + bonusuri la rivala lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, din Serie A.

Mutarea pentru 45 de milioane de euro la AS Roma îl face pe Summerville să fie cel mai scump transfer din istoria ”giallorossilor”. Patrik Schick e primul în topul celor mai scumpe transferuri cu 42 de milioane de euro, adus de la Sampdoria în 2018.