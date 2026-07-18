AS Roma dă lovitura! ”Ultimul pas” până la transferul-record pregătit de italieni

AS Roma dă lovitura! ”Ultimul pas” până la transferul-record pregătit de italieni Serie A
SPORT.RO
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”Giallorossii” se pregătesc de Champions League.

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AS Roma a terminat pe 3 sezonul recent încheiat în Serie A. După 38 de etape, echipa ”giallorossilor” a bifat 23 de victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și 11 înfrângeri.

AS Roma dă lovitura! ”Ultimul pas” până la transferul-record pregătit de italieni

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Crysencio Summervile e la ”ultimul pas” să semneze cu AS Roma, de la West Ham, clubul din Premier League retrogradat în eșalonul secund la finele stagiunii precedente.

Italianul a evidențiat că AS Roma va plăti 45 de milioane de euro pentru Summerville, care va încasa un salariu anual de 4,5 milioane de euro + bonusuri la rivala lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, din Serie A.

Mutarea pentru 45 de milioane de euro la AS Roma îl face pe Summerville să fie cel mai scump transfer din istoria ”giallorossilor”. Patrik Schick e primul în topul celor mai scumpe transferuri cu 42 de milioane de euro, adus de la Sampdoria în 2018.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Summerville a ajuns la West Ham în urmă cu doi ani, când ”ciocănarii” le-au plătit celor de la Leeds aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Atacantul lateral a bifat la West Ham 56 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont opt reușite și, pe deasupra, a oferit și șapte pase decisive, în 3700 de minute petrecute în echipamentul clubului.

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