Damjan Djokovic, mesaj despre problemele de la CFR Cluj: „Prima dată în cariera mea”. Ce a spus despre scandalul pariurilor

La finalul jocului, Damjan Djokovic (36 de ani) a vorbit despre problemele financiare și de lot ale „feroviarilor”. Croatul a dezvăluit că a fost pentru prima dată în cariera sa când a jucat un meci întreg pe postul de fundaș central.

Reacția lui Damjan Djokovic după Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

„În primul rând, trebuie să îi complimentăm pe cei de la Galați. Au jucat bine, au știut ce au vrut. Puteam să obținem un egal, dar ăsta este fotbalul. A fost și o săptămână turbulentă în afara terenului. Am început campionatul cu stângul.

Toată lumea cred că a auzit ceva. Vă dați seama, dacă am ajuns eu să joc fundaș central, să spunem că sperăm că se va schimba ceva. A fost prima dată în cariera mea când am jucat fundaș central un meci întreg. Suntem jucători de fotbal și facem ce spune antrenorul.

Sincer, personal, cred că eu și Camora ne-am obișnuit deja. De foarte mult timp se scrie așa. Nu-i nimic nou. Poate îi afectează pe cei tineri, din păcate, dar face parte din viață. Tot așa și în alte sezoane bine și am reușit și cu știrile negative am reușit să câștigăm campionatul. Să sperăm că a fost un pas greșit și că o să fim mai buni.

E prima dată când am jucat fundaș central și joci diferit. Trebuie să faci un fault tactic. Patrick e un pivot bun și mi-a făcut probleme. Eu încerc mereu să provoc, să fac de toate, să câștig meciul. Din păcate, astăzi nu am reușit.

Putem să ne plângem sau putem să ne strângem împreună. Mereu lumea se așteaptă ca CFR să se bată la campionat și să câștige meciurile. Dacă sunt probleme mai grave, e greu de spus. Sezonul acesta am început de la zero. Antrenor, staff nou, mulți jucători noi. E un start de la zero și sperăm să facem maximul nostru.

(n.r.- despre ancheta referitoare la pariuri) Pot să spun că timpul o să spună totul. Am un avocat bun, care o să spună ce trebuie”, a declarat Damjan Djokovic, la flash-interviuri.