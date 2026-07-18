Damjan Djokovic, mesaj despre problemele de la CFR Cluj: „Prima dată în cariera mea”. Ce a spus despre scandalul pariurilor

La finalul jocului, Damjan Djokovic (36 de ani) a vorbit despre problemele financiare și de lot ale „feroviarilor”. Croatul a dezvăluit că a fost pentru prima dată în cariera sa când a jucat un meci întreg pe postul de fundaș central.
Reacția lui Damjan Djokovic după Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1
„În primul rând, trebuie să îi complimentăm pe cei de la Galați. Au jucat bine, au știut ce au vrut. Puteam să obținem un egal, dar ăsta este fotbalul. A fost și o săptămână turbulentă în afara terenului. Am început campionatul cu stângul.
Toată lumea cred că a auzit ceva. Vă dați seama, dacă am ajuns eu să joc fundaș central, să spunem că sperăm că se va schimba ceva. A fost prima dată în cariera mea când am jucat fundaș central un meci întreg. Suntem jucători de fotbal și facem ce spune antrenorul.
Sincer, personal, cred că eu și Camora ne-am obișnuit deja. De foarte mult timp se scrie așa. Nu-i nimic nou. Poate îi afectează pe cei tineri, din păcate, dar face parte din viață. Tot așa și în alte sezoane bine și am reușit și cu știrile negative am reușit să câștigăm campionatul. Să sperăm că a fost un pas greșit și că o să fim mai buni.
E prima dată când am jucat fundaș central și joci diferit. Trebuie să faci un fault tactic. Patrick e un pivot bun și mi-a făcut probleme. Eu încerc mereu să provoc, să fac de toate, să câștig meciul. Din păcate, astăzi nu am reușit.
Putem să ne plângem sau putem să ne strângem împreună. Mereu lumea se așteaptă ca CFR să se bată la campionat și să câștige meciurile. Dacă sunt probleme mai grave, e greu de spus. Sezonul acesta am început de la zero. Antrenor, staff nou, mulți jucători noi. E un start de la zero și sperăm să facem maximul nostru.
(n.r.- despre ancheta referitoare la pariuri) Pot să spun că timpul o să spună totul. Am un avocat bun, care o să spună ce trebuie”, a declarat Damjan Djokovic, la flash-interviuri.
Caseta meciului
- OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev, Manuel Lopes, P. Iacob, Kazu – A. Ciobanu (T. Lungu 63'), Joao Lameira, Pedro Nuno (M. Frunză 90') – Bordun (Neicu 63'), Patrick, Andrezinho. ANTRENOR: Stjepan Tomas
- CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun, Aly Abeid, Djokovic, Camora (Simao Rocha 83') – Fică (Zahovic 89'), Perianu (A. Păun 63'), Muhar – Cordea (Sula 89'), Şfaiţ, Korenica (Biliboc 83'). ANTRENOR: Antonio Folha
- Cartonaşe galbene: - / Djokovic 76'
- Arbitri: Florin Andrei - Alexandru-Mihai Vodă, Cosmin Bojan
- Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Valentin Porumbel
Intervenția lui Nelu Varga
Nelu Varga, finanțatorul formației CFR Cluj, a susținut că echipa sa nu se află în pericol de a fi exclusă din cupele europene, chiar dacă nu și-a achitat datoria de 1,4 milioane de euro către ANAF la timp. Termenul-limită era miercuri, 15 iulie.
Varga a transmis că a luat legătura cu UEFA și a obținut un nou termen, respectiv marți, 21 iulie, și că nu se pune problema ca echipa sa să fie exclusă din cupele europene.
Eu mă grăbesc să ajung în țară, am alte treburi acum. Am vorbit la UEFA despre acest subiect, nu se pune problema, totul este în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Orice altceva este o prostie”, a declarat Nelu Varga, potrivit gsp.ro.
Situație complicată în Gruia
CFR Cluj a fost amendată de UEFA cu 200.000 de euro din cauza datoriilor cumulate în sezonul trecut și se află sub supravegherea forului de la Nyon.
„Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidiva și/sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit, de asemenea, o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA pentru care se vor califica: CFR 1907 Cluj (România) și FC Ballkani (Kosovo).
Excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de două sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile vor avea datorii restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28”, se arată într-un comunicat emis de UEFA.
CFR Cluj va evolua, în sezonul 2026/27, în turul doi preliminar din Conference League cu Alashkert (Armenia).