Ce a zis Guardiola înainte de Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale

Celebrul antrenor spaniol a adăugat: „Dacă Argentina câștigă Cupa Mondială, sunt jucători pe care îi cunosc. La fel și în cazul Franței. În ceea ce privește Portugalia, sunt jucători a căror înțelegere a jocului m-a impresionat.”

„La Cupa Mondială îi voi alege pe jucătorii care îmi plac. Nu susțin o echipă anume, ci mai degrabă echipele care au jucători pe care îi apreciez și alături de care am lucrat. Mă voi bucura să îi susțin”, a declarat Guardiola.

Luis de la Fuente a recunoscut vineri, că singurul lucru care îi provoacă 'emoții' este zborul cu elicopterul până la hotel.

'Am destule emoții pentru că ne întoarcem cu elicopterul, iar asta chiar mă neliniștește. Așa am și venit aici', a explicat el unui grup de jurnaliști la New York, întrucât echipa este cantonată în Montclair, New Jersey.

'Este un privilegiu să ajungi în finală. Pentru mine, important este să fiu în postura de a câștiga. Aș semna imediat să ajung în finală în fiecare an, chiar dacă aș pierde-o. Ceea ce contează este să avem șansa de a lupta pentru titlu, iar noi ne vom bucura de acest moment, mizând pe propriile noastre puncte forte și calități, în fața unui adversar care a avut un parcurs spectaculos'.

El a anticipat o finală care va fi un 'spectacol grandios, cu două echipe excelente, cu multe similitudini, în care fiecare va încerca să orienteze meciul în direcția care îi convine cel mai mult'.

Antrenorul spaniol a subliniat că nu va dispune un marcaj om la om asupra lui Lionel Messi, întrucât acest lucru ar fi inutil, având în vedere talentul argentinianului. 'Trebuie să fim vigilenți și să-i acordăm o atenție specială', a spus el.