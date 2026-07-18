Chelsea a rezolvat un transfer istoric: 137 de milioane de euro!

Chelsea a rezolvat un transfer istoric: 137 de milioane de euro! Premier League
SPORT.RO
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Chelsea este pe cale să oficializeze cel mai scump transfer din istoria clubului.

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Chelsea a ajuns la un acord cu Aston Villa pentru transferul mijlocașului ofensiv Morgan Rogers (23 de ani). Suma de transfer se ridică la 117 milioane de lire sterline (aproximativ 137 de milioane de euro), anunță The Athletic.

Chelsea îl transferă pe Morgan Rogers cu 137 de milioane de euro

Gruparea londoneză a ajuns la un acord și cu Morgan Rogers, care va semna un contract pe șase sezoane după ce va efectua vizita medicală în cursul zilei de luni.

De internaționalul englez s-a interesat în ultima perioadă și Arsenal, însă Rogers a ales Chelsea, fiind atras de ideea de a lucra sub comanda lui Xabi Alonso, managerul care a făcut pasul pe Stamford Bridge în această vară.

  • Rogers se află în prezent la Cupa Mondială alături de naționala Angliei. La turneul final a jucat în șase partide și a oferit pase decisive în duelurile cu Norvegia și Argentina.

Rogers, cel mai scump transfer din istoria lui Chelsea

Morgan Rogers va deveni cel mai scump fotbalist din istoria lui Chelsea. Recordul actual este deținut de Enzo Fernandez (22 de ani), mijlocașul cumpărat de la Benfica pentru 121 de milioane de euro.

Morgan Rogers s-a format în academia lui Manchester City, iar în 2024 a ajuns la Aston Villa, cumpărat de la Middlesbrough cu 9 milioane de euro.

În sezonul trecut, mijlocașul ofensiv a marcat 14 goluri și a oferit 12 pase decisive la Aston Villa. De asemenea, și-a trecut în palmaresul trofeul Europa League, fiind marcator în finala cu Freiburg (3-0).

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