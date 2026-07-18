Chelsea a rezolvat un transfer istoric: 137 de milioane de euro!

Chelsea a ajuns la un acord cu Aston Villa pentru transferul mijlocașului ofensiv Morgan Rogers (23 de ani). Suma de transfer se ridică la 117 milioane de lire sterline (aproximativ 137 de milioane de euro), anunță The Athletic.

Chelsea îl transferă pe Morgan Rogers cu 137 de milioane de euro

Gruparea londoneză a ajuns la un acord și cu Morgan Rogers, care va semna un contract pe șase sezoane după ce va efectua vizita medicală în cursul zilei de luni.

De internaționalul englez s-a interesat în ultima perioadă și Arsenal, însă Rogers a ales Chelsea, fiind atras de ideea de a lucra sub comanda lui Xabi Alonso, managerul care a făcut pasul pe Stamford Bridge în această vară.