„Stejarii” au obţinut victorie după un eseu semnat de Alexandru Savin (80+3) şi transformat de Gabi Rupanu (80+4).

Samoa a condus în majoritatea timpului de joc

Samoanii au început mai bine şi au condus cu 10-0, dar România a revenit şi a reuşit să întoarcă scorul (10-14). Samoa a intrat în avantaj la pauză (17-14), iar în repriza secundă s-a desprins pe tabelă, la 31-14. Echipa antrenată de David Gerard a început o cursă de urmărire şi s-a apropiat la 31-26, dar Samoa s-a menţinut în avantaj (34-31, 37-31).

România a reuşit şase eseuri, prin Nicholas Onutu (22), Iliesa Lesumaitaiti Tiqe (34), Alexandru Savin (57, 80+3), Marius Simionescu (68) şi Cristi Boboc (76), dintre care patru transformate, Alin Conache (23, 35, 69), Gabriel Rupanu (80+4).

Samoanii au înscris patru încercări, prin Alamanda Motuga (14), Abraham Papali'i (40), Iakopo Petelo-Mapu (42), Miracle Faiilagi (49), patru transformate de AJ Alatimu (15, 40, 43, 50), la care s-au adăugat trei lovituri de penalizare, una reuşită de AJ Alatimu (11), iar alte două de Danny Toala (71, 79).

Echipa României

România: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ştefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 5. Logan Weidner (CS Rapid), 6. Keanan Murray (CS Dinamo), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Etienne Terblanche (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 17. Alexandru Savin (CS Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Andrei Mahu (Massy), 20. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Mihai Graure (CS Dinamo), 23. Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara).

Staff tehnic: David Gérard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor secund, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Gareth Adamson - S&C, Fabian Bunu - video analist, Petra Melinte - doctor, Marius Todosi - kinetoterapeut, David Popa - manager.

În primele sale meciuri din Cupa Naţiunilor, România a fost învinsă de Chile cu 48-31, la Santiago de Chile, şi a remizat cu Uruguayul (36-36), la Montevideo.

Agerpres