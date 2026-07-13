Scenariu SF în „Cizmă”: Pep Guardiola, selecționerul Italiei!

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Paolo Maldini a revenit în prim-plan, la trei ani de la despărțirea de AC Milan, și va ocupa funcția de director tehnic al Federației Italiene de Fotbal.
Legenda „rossonerilor” a acceptat propunerea noului președinte al FIGC, Giovanni Malago, și a semnat un contract pe patru ani. În plus, Maldini a devenit și președintele Club Italia, structură care coordonează toate echipele naționale ale Italiei.
Pep Guardiola, marele vis al Italiei
După eșecul calificării la Cupa Mondială, Federația Italiană a decis să schimbe din temelii strategia. Pe lângă Paolo Maldini, în proiect a fost cooptat și Leonardo, fostul director sportiv al lui AC Milan și PSG.
Cei doi vor avea misiunea de a reconstrui identitatea echipei naționale, de a coordona dezvoltarea loturilor de juniori și de a îmbunătăți relația dintre Federație și cluburile din Serie A.
Prima decizie importantă a noului tandem va fi alegerea selecționerului, iar presa din Italia vorbește deja despre un scenariu spectaculos.
Potrivit publicațiilor din Peninsulă, Pep Guardiola este marele vis al Federației. Mutarea este considerată extrem de dificilă, însă Maldini și Leonardo vor să convingă unul dintre cei mai titrați antrenori ai lumii să preia reprezentativa Italiei.
Pe lista variantelor pentru banca tehnică se mai află Roberto Mancini, Antonio Conte, Andrea Pirlo și Stefano Pioli.
Guardiola a spus de mai multe ori că vrea să devină selecționer
În plus, varianta Pep Guardiola nu pare imposibilă. Tehnicianul spaniol s-a despărțit de Manchester City la finalul sezonului, în luna mai, și este liber de contract. Guardiola a declarat în repetate rânduri că își dorește ca următorul pas din carieră să fie pe banca unei echipe naționale. „Aș vrea să antrenez o națională la un Campionat Mondial sau la un Campionat European. Nu știu cine mă va dori, dar mi-ar plăcea să trăiesc această experiență”, spunea antrenorul spaniol cu nu mult timp în urmă.
Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City sunt echipele care le-a antrenat tehnicianul născut la Santpedor, în Spania, până la momentul redactării acestui articol.