Scenariu SF în „Cizmă”: Pep Guardiola, selecționerul Italiei!

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Paolo Maldini a revenit în prim-plan, la trei ani de la despărțirea de AC Milan, și va ocupa funcția de director tehnic al Federației Italiene de Fotbal.

Legenda „rossonerilor” a acceptat propunerea noului președinte al FIGC, Giovanni Malago, și a semnat un contract pe patru ani. În plus, Maldini a devenit și președintele Club Italia, structură care coordonează toate echipele naționale ale Italiei.

Pep Guardiola, marele vis al Italiei

După eșecul calificării la Cupa Mondială, Federația Italiană a decis să schimbe din temelii strategia. Pe lângă Paolo Maldini, în proiect a fost cooptat și Leonardo, fostul director sportiv al lui AC Milan și PSG.

Cei doi vor avea misiunea de a reconstrui identitatea echipei naționale, de a coordona dezvoltarea loturilor de juniori și de a îmbunătăți relația dintre Federație și cluburile din Serie A.

Prima decizie importantă a noului tandem va fi alegerea selecționerului, iar presa din Italia vorbește deja despre un scenariu spectaculos.