A fost titular în toate meciurile de la Mondial, acum semnează în Superliga!

Ronald de Boer (56 de ani), fost mijlocaș al naționalei Olandei, al Barcelonei și al echipei Ajax Amsterdam, îl vede pe Pep Guardiola (55) drept succesorul ideal al lui Ronald Koeman (63) în funcția de selecționer al „Portocalei mecanice”.

Pep Guardiola, pe banca Olandei?!

De Boer a apreciat că pentru federația olandeză este momentul oportun să-l contacteze pe Guardiola și să-l oferteze.

„Ar fi excelent pentru Olanda, pentru că Pep este figura ideală. Pune multă presiune pe toate echipele pe care le-a antrenat, promovează un stil de fotbal ofensiv și dominant, și nu cedează mingea adversarilor”, a declarat Ronald de Boer pentru De Telegraaf, citat de Marca.

„Pep este un discipol al lui Cruyff. Vrea să ofere ceva înapoi fotbalului olandez, deoarece, ca jucător și antrenor, a devenit cine este astăzi datorită antrenorului și mentorului Johan Cruyff. Spune asta în fiecare interviu. Aceasta este oportunitatea de a-și transforma recunoștința în acțiune”, a adăugat Ronald de Boer.

Guardiola a plecat după 10 ani la Manchester City

La finalul sezonului încheiat la nivel de cluburi, Pep Guardiola a plecat de la Manchester City după 10 ani în care a cucerit de șase ori Premier League, de câte trei ori Cupa și Supercupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii Angliei, și de câte o dată Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Anterior, Guardiola le-a mai pregătit pe Bayern Munchen și Barcelona.

Tehnicianul catalan a câștigat alături de bavarezi de trei ori Bundesliga, de două ori Cupa Germaniei și câte o dată Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Guardiola și-a trecut în palmares, la Barcelona, La Liga și Supercupa Spaniei de câte trei ori, Cupa Regelui de două ori și în două rânduri Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.