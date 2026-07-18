Guardiola a numit jucătorii care pot tranșa Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale

Guardiola a numit jucătorii care pot tranșa Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Spania - Argentina e finala Campionatului Mondial de Fotbal, duminică de la 22:00, la New York.

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Spania - ArgentinaSpaniaArgentinafinalaCupa MondialaLamine YamalRodriCM 2026finala cupa mondialaspanioliguardiola
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Articol scris de Matei BARBU

Guardiola: „Dacă Rodri își demonstrează valoarea, Spania poate face diferența”

Pep Guardiola a vorbit înainte de finala Cupei Mondiale în care e angrenată Spania.

Referindu-se la naționala Spaniei, pregătită de Luis de la Fuente, echipă care a ajuns în finala Cupei Mondiale, unde va înfrunta Argentina, Guardiola a declarat:

„Dacă Rodri își demonstrează valoarea la mijlocul terenului, alături de Pedri și Lamine Yamal, și este în cea mai bună formă, Spania poate face diferența.

Lamine Yamal a sosit cu un ușor deficit de pregătire fizică din cauza accidentărilor recente. Totuși, având în vedere vârsta sa, are o capacitate incredibilă de a gestiona presiunea și este capabil să decidă un meci de unul singur.”

  • Elevii lui Luis de la Fuente nu au pierdut niciun meci la Campionatul Mondial. Spaniolii au obținut șase victorii și au încheiat un meci la egalitate, împotriva echipei Capul Verde.
  • Spania a marcat de 13 ori la Cupa Mondială, iar Mikel Oyarzabal este golgheterul la acest campionat pentru Spania, atacantul a reușit să înscrie de cinci ori.
  • Spania urmează să întâlnească Argentina duminică, de la ora 22:00, pe Stadionul MetLife.

Ce a declarat Rodri înainte de Spania - Argentina

'Trebuie să ne dorim victoria mai mult decât să ne temem de înfrângere' în fața Argentinei, a declarat, vineri, căpitanul echipei Spaniei Rodri, cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal dintre 'La Roja' și 'La Albiceleste', programată duminică la East Rutherford, lângă New York.

'Am parcurs un proces de evoluție treptată, în care echipa s-a maturizat de-a lungul ultimilor ani. Am spus-o și atunci, această generație avea să-și facă un nume', a explicat mijlocașul echipei Manchester City în cadrul unei conferințe de presă susținute la New York.'

Am trăit cele mai importante momente pe care le poate avea un fotbalist: Liga Națiunilor, Campionatul European și, acum, o finală de Cupă Mondială. Suntem fericiți, dar ambiția noastră merge mult mai departe de atât.

Duminică avem în față o provocare minunată, aceea de a face această generație de neuitat' în timpul meciului de la East Rutherford, New Jersey, a adăugat el.Deși 'La Roja' are puncte slabe, pe care nu a vrut să le dezvăluie, 'altfel ei (argentinienii) își vor lua notițe', Rodri a susținut că echipa este 'foarte completă' și 'foarte greu de învins'.'

Am venit aici să câștigăm (Cupa Mondială), eram convinși că este posibil. Înfruntăm cel mai dificil adversar', a declarat el. 'Le-am spus băieților că trebuie să ne dorim victoria mai mult decât ne temem de înfrângere'.

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