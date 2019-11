Ciudateniile de la Real! Cum a purtat Ramos si tricoul lui Ozil intr-un meci de La Liga

Iata ca lucruri ciudate nu se intampla doar la echipele mici. Se poarta si la case mai mari.

O informatie tare interesanta a fost gasita in bibliografia lui Mesut Ozil.

Germanul povesteste o intamplare hilara cu cel mai bun prieten al sau din perioada Real Madrid, si anume fundasul Sergio Ramos.

Totul se intampla in 2012 in pauza meciului dintre Real si Deportivo cand Mourinho s-a rastit la Ozil pentru un joc mai putin reusit in prima parte a meciului.

"Vreau sa intrii in teren si sa faci tacklinguri hotarate, barbatesti", a spus Mourinho.

Ozil a luat foc si i-a reprosat antrenorului sau ca ar trebuii sa intre el in teren si sa joace, asta nu inainte sa-si arunce tricoul chiar la picioarele celui porclit "The Special One".

Portughezul nu s-a lasat mai prejos si a aruncat o replica taioasa, in stilul caracteristic. "Ce las, ce ai vrea? Sa-ti samponezi parul", a replicat Mourinho.

Atunci Ozil si-a aruncat ghetele si s-a dus furios spre Mourinho, moment in care antrenorul a aruncat poate cea mai taioasa replica pentru Ozil. "Tu nu esti Zidane", a spus Mourinho, find bine cunoscut faptul ca Zinedine Zidane este idolul fotbalistului trecut pe la Schalke si Werder Bremen.

Dupa pauza, Kaka a fost introdus in locul lui Ozil, dar Ramos n-a ramas indiferent. Acesta a purtat pe sub tricoul sau oficial cu numarul 4 si tricoul cu numarul 10 al lui Ozil.

Fundasul a incercat sa marcheze pentru a da jos tricoul si a-si arata sprijinul fata de coechipierul sau, dar n-a reusit acest lucru.

Este bine cunoscut faptul ca Ramos a fost unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Jose Mourinho in perioada sederii acestuia pe Bernabeu.

Pare ca lucrurile s-au mai reglat intre Mourinho si Ozil avand in vedere ca introducerea biografiei lui Ozil este scrisa tocmai de fostul antrenor de la Porto, Chelsea, Real, Inter si United.