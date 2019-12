Ozil pleaca de la Arsenal! Destinatie neasteptata pentru mijlocas: discutiile sunt extrem de avansate

Mesut Ozil ar putea pleca de la Arsenal in aceasta iarna.

Mijlocasul poate pleca de la Arsenal in perioada de mercato din iarna. Potrivit publicatiei turce Fotomac, Ozil este dorit in Turcia de Fenerbahce. Germanul ar putea ajunge la gruparea turca sub forma de imprumut.

Conform jurnalistilor de la Fotomac, discutiile dintre Arsenal si Fenerbahce sunt aproape finalizate si au mai ramas doar cateva detalii de pus la punct pentru ca mutarea sa devina oficiala.

Ozil a mai avut oferte si din China, dar le-a refuzat. Turcia si Major League Soccer, campionatul nord-american de fotbal, sunt singurele optiuni luate in considerare de Ozil. Turcii au insa un avans urias in negocieri si cel mai probabil Ozil va merge la Fenerbahce.