SENTINTA DURA pentru atacatorul lui Ozil si Kolasinac! A incercat sa ii jefuiasca pe fotbalisti si acum a luat ANI GREI de inchisoare

Din articol VIDEO CU ATACUL

Ozil si Kolasinac au fost victimele unui atac in luna iulie.

Jucatorii lui Arsenal au fost victimele unui jaf in luna iulie a acestui an. Tintele celor doi infractori erau ceasurile de lux ale lui Kolasinac si Ozil. Fiecare piesa valoreaza peste 200 000 de euro! Kolasinac a reactionat ca un adevarat razboinic si i-a confruntat pe cei doi atacatori. Recent a aparut pe internet si clipul in care se vede cum Kolasinac sta neclintit in fata talharilor inarmati care voiau sa-l jefuiasca.

Atacatorii, identificati ulterior, au fost condamnati. Ambii au probleme in inchisoare. Unul dintre talhari, Asley Smith (30 de ani), a fost batut rau de un alt condamnat si a fost aproape sa-si piarda vederea. Smith le-a spus gardienilor ca se teme pentru viata lui si a cerut sa fie mutat in alt penitenciar.

Conform celor de la mirror, Ashley Smith a primit sentinta astazi si isi va petrece urmatorii 10 ani dupa gratii. Jordan Northover a fost complicele lui Smith la atac si va scapa cu o pedeapsa mai blanda.

VIDEO CU ATACUL