Kolasinac, EROUL lui Arsenal dupa ce i-a gonit pe hotii care voiau sa-l jefuiasca pe Ozil. Fanii cer sa fie numit capitan. VIDEO

Sead Kolasinac a fost protagonistul unei scene socante ieri in Londra, cand i-a pus pe fuga pe hotii inarmati cu sabii care incercau sa-l jefuiasca pe Mesut Ozil, starul lui Arsenal. Kolasinac i-a infruntat pe atacaturi si i-a pus pe fuga, iar scena a fost capturata de camerele de supraveghere. Jucatorul, rezerva de obicei in echipa tunarilor, e considerat erou, iar fanii cer sa fie numit capitan.



Piers Morgan: Kolasinac trebuie numit imediat capitan!

Piers Morgan, celebrul prezentator TV britanic si mare fan Arsenal, conduce "armata" fanilor care cer ca bosniacul Kolasinac sa poarte banderola, mai ales ca francezul Koscielney a refuzat sa se prezinte la reunirea lui Arsenal in acest sezon si a cerut transferul la Bordeaux. El era capitanul lui Arsenal, iar banderola e disponibila. Si alti fani de pe Twitter au aprobat.

On the basis of how he saved Ozil from knife-wielding thugs today,

I would make Kolašinac captain of Arsenal with immediate effect. https://t.co/8ADQxk8aP6 pic.twitter.com/SKAKyrBqhG — Piers Morgan (@piersmorgan) July 25, 2019





Mesut Ozil - Kolasinac, scena de filme in Londra!

Camerele TV au capturat momentul in care hotii care pregateau un atac la masina lui Ozil, parcata chiar in fata casei lui Kolasicac. Ei fluturau armele in timp ce pregateau sa atace ceasul lui Ozil si sa patrunda in masina. Kolasinac a sarit din masina si i-a infruntat pe hoti, dupa care s-a intors in masina, iar aceasta a plecat. Hotii nu au renuntat si au pornit in urmarea masinii lui Ozil. Acesta s-a adapostit cateva strazi mai incolo intr-un restaurat turcesc pe care il viziteaza des. Acolo a fost protejat de angajati, care au chemat si politia. In masina se afla si sotia lui Ozil, platit cu 400.000 de euro pe saptamana de Arsenal.