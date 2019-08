Ozil si Kolasinac, VANATI de gangsterii din Londra! Arsenal ii adaposteste intr-o CAZEMATA si nu vor mai juca! Situatie incredibila

Mesut Ozil si Sead Kolasinac sunt vanati de gangsterii care i-au atacat in plina zi.

Clubul Arsenal se teme pentru siguranta lui Mesut Ozil si Sead Kolasinac si nu ii mai foloseste in meciurile din acest inceput de sezon. Cei doi nu au mai facut deplasarea la Newcastle in prima etapa si au ramas in continuare in afara lotului. Tunarii le-au angajat celor doi o armata de paznici, care sunt inarmati bine si au parte de ajutorul unor caini.

Ozil si Kolasinac au primit amenintari cu moartea dupa ce Kolasinac a coborat din masina lui Ozil si i-a confruntat pe hotii care voiau sa jefuiasca masina colegului sau. Chiar daca acestia erau inarmati cu cutite, Kolasinac s-a confruntat cu ei si i-a pus pe fuga. Hotii au revenit si l-au urmarit pe Ozil, care s-a adapostit in cele din urma intr-un restaurant turcesc din zona. Alaturi de mijlocas era si sotia sa. Doi barbati au fost arestati saptamana trecuta langa casa lui Ozil, iar atunci paza a fost inasprita.

Iubita lui Kolasinac a plecat in Germania de teama unui atac. Jucatorii au primit amenintari din partea unei bande din Londra, specializata in furturi. Imaginile confruntarii s-au viralizat rapid in toata lumea, iar gangsterii vor razbunare.

Arsenal’s Mesut Ozil and Sead Kolasinac 'are under 24 hour guard' and missed yesterday’s match vs Newcastle after being targeted in London gang war by thugs who have told them: 'We'll rob you of everything' pic.twitter.com/WVlorJEw8s — BagsyNotInNet (@BagsyNotInNet_) August 12, 2019

Arsenal football stars Mesut Ozil and Sead Kolasinac will miss their side's Premier League opener at Newcastle on Sunday after 'further security incidents' involving the pair pic.twitter.com/OWYQGBQdH4 — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 9, 2019