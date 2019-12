A facut ca Alibec! Ozil, scos din minti de schimbarea din meciul cu City. Cum a reactionat

Mesut Ozil a avut o saptaman dificila.

Germanul a provocat un scandal dupa o postare pe instagram, in care a criticat lipsa de reactie a musulmanilor din toata lumea la abuzurile Chinei asupra minoritatii uigure.

Ozil a primit insa increderea antrenorului Ljungberg. Suedezul l-a titularizat in super derby-ul cu Manchester City. Ozil a rezistat fix o ora in teren. N-a suportat deloc bine decizia venita de la margine. Ozil a reactionat urat cand a ajuns la tusa: a lovit cu piciorul in aer si s-a dus direct pe banca.

In 17 etape din Premier League, Ozil a jucat pentru Arsenal numai 8 meciuri.