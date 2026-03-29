Manchester United pregătește transferul fotbalistului de 50 de milioane de euro de la Barcelona

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United își dorește să dea lovitura cu unul dintre cei mai importanți oameni din sezonul curent de la Barcelona. 

Ferran Torres (26 de ani) ar putea să plece de la Barcelona în perioada de transferuri de vară. Atacantul catalanilor este tentant pentru mai multe echipe, iar gruparea „blaugrana” caută variante pentru a-și îmbunătăți bugetul. 

Ferran Torres, dorit de Manchester United

Atletico Madrid părea să fie favorita numărul 1 în a-și adjudeca serviciile internaționalului spaniol (54 de selecții/23 de goluri), însă o altă grupare cu pretenții vrea să intervină în luptă. 

Manchester United este interesată să obțină semnătura lui Ferran Torres din vară, după cum informează Transfer News Live citând TEAMtalk. 

„Diavolii roșii” speră să găsească astfel în Torres o soluție mai eficientă de atacant central decât Benjamin Sesko și Matheus Cunha sau măcar suficient de bun încât să le facă celor doi o concurență puternică, menită să îi determine să progreseze.

Între Madrid și Manchester  

Ferran Torres se numără, de asemenea, printre fotbaliștii pe placul lui Diego Simeone. Antrenorul lui Atletico Madrid este dispus să îi ofere „Rechinului” statutul de titular de drept, pe care Hansi Flick nu i-l acordă la Barcelona. 

Torres a strâns la Barcelona 40 de meciuri în toate competițiile, în stagiunea actuală, în care a marcat 16 goluri și a oferit o pasă decisivă. 

  • 50 de milioane de euro este cota sa de piață, conform portalului de specialitate Transfermarkt.
