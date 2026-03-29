Manchester United pregătește transferul fotbalistului de 50 de milioane de euro de la Barcelona

Ferran Torres (26 de ani) ar putea să plece de la Barcelona în perioada de transferuri de vară. Atacantul catalanilor este tentant pentru mai multe echipe, iar gruparea „blaugrana” caută variante pentru a-și îmbunătăți bugetul.

Ferran Torres, dorit de Manchester United

Atletico Madrid părea să fie favorita numărul 1 în a-și adjudeca serviciile internaționalului spaniol (54 de selecții/23 de goluri), însă o altă grupare cu pretenții vrea să intervină în luptă.

Manchester United este interesată să obțină semnătura lui Ferran Torres din vară, după cum informează Transfer News Live citând TEAMtalk.