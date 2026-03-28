În ultimele ferestre de transferuri s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Rațiu să ajungă la un club de top, iar una dintre variantele vehiculate a fost Barcelona.

”Rațiu s-ar integra de minune în stilul Barcelonei!”

Fundașul central în vârstă de 30 de ani, Carlos Blanco, un fotbalist care evoluează în eșaloanele inferioare din Spania, la Sant Andreu, a fost crescut în academia Barcelonei și a fost coleg cu Andrei Rațiu la Villarreal. Dacă, în cazul internaționalului român, norocul i-a surâs și a ajuns să evolueze în La Liga, Blanco nu a reușit să confirme.

Într-un interviu acordat recent, Blanco a fost întrebat dacă Rațiu ar putea face față la Barcelona și dacă s-ar potrivi cu stilul de joc al formației catalane.

”Andrei Rațiu este un fundaș lateral foarte ofensiv. S-ar potrivi cu stilul de joc al Barcelonei. Este un jucător care nu pierde niciodată mingea. Are acel plus de șiretenie în atac și știe când să dribleze. În plus, are și gol. Ca fundaș lateral, s-ar integra de minune în stilul Barcelonei”, a spus Carlos Blanco pentru Sport.es.

Ioan Becali: ”Rațiu valora 3-4-5 milioane!”

Ioan Becali a analizat duelurile pe care Rațiu le-a avut cu Kenan Yildiz în Turcia - România, iar impresarul a concluzionat că prețul cerut în prezent pentru român nu se justifică prin prisma acestui meci.

„Rațiu, se vorbește în Spania, că îl vrea Barcelona, că dă 20 de milioane. Când dă de un jucător ca Yildiz, ai văzut. Ce face Yildiz făcea Dumitrache acum 60 de ani. Ce a făcut Yildiz a făcut Dumitrache în România – Brazilia 2-3 la Guadalajara. Pac-pac-pac, nu mai știi pe unde să o iei. Rațiu valora 3-4-5 milioane. Pentru că joacă în Spania. La cum a jucat, asta e suma. Noi nu am avut un jucător care să treacă de 6-7 milioane. Măcar prin jocul exprimat să îi dai o notă de 6-7 milioane”, a transmis agentul.